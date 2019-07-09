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《與惡》思悅姐好辣！曾沛慈性感「超緊身皮洋裝」美胸藏不住

記者林奕如／台北報導

曾沛慈在《我們與惡的距離》飾演暖心姊姊應思悅，再度讓大家關注她的演技，她在歌手和演員身份遊走自如，當年從《超級星光大道》第六名畢業後，演出《終極一班》系列爆紅，也是等了10年才發片，人生就是不斷的挑戰，這次拍攝雜誌大尺度，穿上低胸洋裝、細肩帶等款式展現女人味。

▲曾沛慈大尺度穿細肩帶。（圖／GQ雜誌提供）

▲曾沛慈洋裝展露女人味。（圖／GQ雜誌提供）

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如果得從唱歌與演戲當中二選一？「這很難選耶。」曾沛慈皺起眉頭，想了一下：「不選，我不想把自己定型。不選就有各種可能了。」她隨後補充回答：「這樣講好了，現階段，一定要寫現階段喔，怕大家誤會。上部戲還沒殺青時，我還想說，愈來愈確定自己非常非常喜歡唱歌，尤其是這張專輯，很多都太貼近我了，我甚至跟公司說這些歌也來得太巧了吧，注定是要給我唱的啊！」她說她難得有這種霸氣。

她形容自己一開始像隻小白兔誤闖叢林，不免好奇地探索世界，現在變成「獅子了，她怕誤會，連忙補充說：「可是我不是要去吃別人，意思是對挑戰這些歌曲，甚至是當歌手的自己。我想要侵略式地探索更多，有點享受這種『來吧！看還有多少曾沛慈』的這種感覺。」

▲曾沛慈大尺度穿細肩帶。（圖／GQ雜誌提供）

▲曾沛慈大突破穿上蕾絲細肩帶款式。（圖／GQ雜誌提供）

至於感情世界，她透露：「哇，以前很黏ㄟ。」她對過往在愛情裡的自己露出一點嫌棄的臉色，但現在好多了，以前欣賞一個人，會極盡所能地隱藏，不知道為什麼要藏，可能沒自信。那現在稍微多一點自信了。

「現在的我會開始思考，一定要有個人陪嗎，我現在很忙。但還是好想告訴對方，為什麼啊，以前不想講的，OK，可能是我變勇敢了。」現在她渴望的關係是兩個人各自都能做好自己，「然後看可以怎麼相處，我不需要求說，你就不能怎麼樣一點，或許愛情本來就需要磨合，我很期待那種彼此相愛，同時做自己的關係。」　

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曾沛慈, 我們與惡的距離, 與惡, 應思悅, 終極一班, 雷婷

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