葉全真「神力女超人」素顏上街扛貨！南韓直播撞下巴當場噴血

記者林奕如／台北報導

葉全真帶著主播小延、小沛前往韓國直播，還沒開始直播就意外連連，先是找商品轉點時葉全真意外撞傷下巴，0.5公分傷口當場噴血，壓了半小時才止住血不再流。直播主小延則發現大姨媽來報到，去韓國第一天就見紅，讓葉全真只能笑說：「只能用見紅就發來安慰」。

▲葉全真到韓國直播連貨都得扛，被網友說是神力女超人。（圖／翰成數位提供）

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葉全真雖然瘦，但是超有力，直播前公司放上她素顏扛貨的照片，被網友讚賞是「神力女超人」，署名「捆工小葉」，更搭配對話框「我默默扛就好T.T」，讓葉全真看了哭笑不得，直問說是誰想的文案，後來發現出自陳昭榮的「巧思」，讓她頗為無奈，倒是創作者陳昭榮對此相當自豪。

▲直播主小延、小沛（右）到韓國直播。（圖／翰成數位提供）

直播主小延則是下飛機後發現自己大姨媽來報到了，她是屬於月經一來就會痛到打滾的那種，但只能忍痛跟著四處轉點找商品，讓葉全真很是感動。另一位主播小沛，則是前一晚跟陳昭榮一起直播歐洲精品到深夜12點多，但因為一早5點多就要到公司集合，她早早就準備行李下播後借住內湖朋友家，但最終只有睡了一個小時，就前往到韓國，導致她整個人一整天都恍恍惚惚的：「我已經靈魂出竅了」