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王建復合體「緋聞女友」蘇晏霈　南部見面會黏TT趴趴走

記者林奕如／台北報導

方馨、蘇晏霈、王建復演出由金曲歌王桑布伊領唱的台語音樂劇《女人心》，故事訴說台灣的歷史，和兒女情長的故事，演員群也特地在上週末南下到高雄及台南進行馬拉松式宣傳活動，蘇晏霈、王建復緋聞傳了2年，一起合體現身，不少CP粉搶看，人氣爆棚。

▲台語音樂劇場《女人心》由演員方馨、蘇晏霈、王建復演出。（圖／民視提供）

▲方馨、王建復、蘇晏霈主演台劇音樂劇《女人心》。（圖／民視提供）

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原本見面會天氣陰雨綿綿，演員群一登場烏雲馬上散開，隨即露出陽光。蘇晏霈表示，這一次舞台劇都是熟識的前輩，其實沒有那麼擔心，並且看到南部的鐵粉特地到台南跟高雄見面會，讓她十分感動。王建復則表示，10多年前有參與過舞台劇，但是畢竟那個時候，跟現在不一樣，這一次心情反差很大，會更努力突破有不一樣的表現。

▲台語音樂劇場《女人心》由演員方馨、蘇晏霈、王建復演出。（圖／民視提供）

▲台語音樂劇場《女人心》由演員方馨、蘇晏霈、王建復演出。（圖／民視提供）

▲演員群到台南、高雄舉辦見面會催票。（圖／民視提供）

方馨第一次踏出影視到舞台劇，就把自己當成一個老新人學習，在台南見面會，還特地到果汁店擔任一日店長，被粉絲狂撩：「飲料可以像方馨這麼甜的嗎？」讓方馨笑開懷。舞台劇老手演員吳定謙表示大家都是這麼喜歡戲，而且想要做好戲給觀眾的人，覺得可以跟大家一起工作是很快樂的事情。

《女人心》這齣劇故事跨越清朝、日治和現代，三個時空背景，藉由女性在家族中的各種角色，訴說時代的變遷。還以演出和歌曲交錯的方式，請來金曲獎最佳原住民語歌手的桑布伊演唱，讓觀眾感受更豐富的劇場經驗。

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方馨, 蘇晏霈, 王建復, 女人心, 吳定謙

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