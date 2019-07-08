《不能是朋友》褚克桓霸氣套路深！劉以豪6大金句狂撩郭雪芙

記者林奕如／台北報導

劉以豪在《我們不能是朋友》有交往10年漂亮女友高子媛（夏若妍 飾），但對可愛小資女周惟惟（郭雪芙 飾）動心，撩妹無極限，更是背對彼此的另一半，情不自禁在廚房熱吻偷情，劇情挑戰道德尺度，劉以豪突破以往暖男形象演渣男，反而人氣更旺，劇中撩妹金句，更引起討論。

▲▼劉以豪霸氣追郭雪芙，狂撩無極限。（圖／八大、WeTV提供）

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劉以豪劇中是創投CEO褚克桓，事業愛情兩得意的他，看似完美人生，但其實他和10年女友已經沒有感情，更厭煩她總是表達「我是為你好」，已經變成一種情緒勒索，但因為女友媽媽去世時遺言，讓他責任放不下，不過最近劇情大進展，他鼓起勇氣跟10年女友說分手，霸氣進攻將要結婚的郭雪芙。

▲劉以豪劇中飾演渣男，反而壞壞惹人愛。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

1、如果是我的話，不會讓你淋到半滴雨。

2、妳是這幾年以來，唯一讓我笑得這麼開心的人。

3、我真的好想妳，我以為我可以控制自己，不再想妳，但剛剛見到妳，我放棄了。

4、周惟惟，現在開始妳可以跑，但我褚克桓一定會追到底。

▲郭雪芙劇中步步被攻陷 。（圖／八大提供）

5、如果之後妳和三二一往前走的路上遇到了阻礙，記得回頭，我會在。

6、妳是有未婚夫的人，妳手指上面戴的是結婚戒指，妳以為我沒有掙扎過嗎