ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《不能是朋友》褚克桓霸氣套路深！劉以豪6大金句狂撩郭雪芙

記者林奕如／台北報導

劉以豪在《我們不能是朋友》有交往10年漂亮女友高子媛（夏若妍 飾），但對可愛小資女周惟惟（郭雪芙 飾）動心，撩妹無極限，更是背對彼此的另一半，情不自禁在廚房熱吻偷情，劇情挑戰道德尺度，劉以豪突破以往暖男形象演渣男，反而人氣更旺，劇中撩妹金句，更引起討論。

▲劉以豪《我們不能是朋友》激吻郭雪芙：跟我走。（圖／八大提供）

▲▼劉以豪霸氣追郭雪芙，狂撩無極限。（圖／八大、WeTV提供）

請繼續往下閱讀...

▲劉以豪與郭雪芙主演台劇《我們不能是朋友》。（圖／WeTV提供）

劉以豪劇中是創投CEO褚克桓，事業愛情兩得意的他，看似完美人生，但其實他和10年女友已經沒有感情，更厭煩她總是表達「我是為你好」，已經變成一種情緒勒索，但因為女友媽媽去世時遺言，讓他責任放不下，不過最近劇情大進展，他鼓起勇氣跟10年女友說分手，霸氣進攻將要結婚的郭雪芙。

▲▼《我們不能是朋友》媒體聯訪-劉以豪,郭雪芙。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉以豪劇中飾演渣男，反而壞壞惹人愛。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

1、如果是我的話，不會讓你淋到半滴雨。
2、妳是這幾年以來，唯一讓我笑得這麼開心的人。
3、我真的好想妳，我以為我可以控制自己，不再想妳，但剛剛見到妳，我放棄了。
4、周惟惟，現在開始妳可以跑，但我褚克桓一定會追到底。

▲郭雪芙《我們不能是朋友》醉後醒來看到劉以豪 。（圖／八大提供）

▲郭雪芙劇中步步被攻陷 。（圖／八大提供）

5、如果之後妳和三二一往前走的路上遇到了阻礙，記得回頭，我會在。
6、妳是有未婚夫的人，妳手指上面戴的是結婚戒指，妳以為我沒有掙扎過嗎

推薦閱讀

《大時代》黃瑄生完站女星旁自卑　發狠鏟肉17KG「比產前更瘦」

《大時代》黃瑄生完站女星旁自卑　發狠鏟肉17KG「比產前更瘦」

《蜜汁燉魷魚》電競大神來了！預告「李現熱吻楊紫5次」甜爆

《蜜汁燉魷魚》電競大神來了！預告「李現熱吻楊紫5次」甜爆

被小豬指控性騷擾　孫德榮藏恨19年反擊：說清楚，不然我死不瞑目

被小豬指控性騷擾　孫德榮藏恨19年反擊：說清楚，不然我死不瞑目

葉全真「神力女超人」素顏上街扛貨！南韓直播撞下巴當場噴血

葉全真「神力女超人」素顏上街扛貨！南韓直播撞下巴當場噴血

雷／葉星辰脫剩內衣被謝佳見誤摸！《男神》首播洩身材超有料

雷／葉星辰脫剩內衣被謝佳見誤摸！《男神》首播洩身材超有料

梁朝偉劉嘉玲「青澀嫩樣」重現！侯孝賢《海上花》21年後又見面了

梁朝偉劉嘉玲「青澀嫩樣」重現！侯孝賢《海上花》21年後又見面了

導演梁修身氣質小女兒出嫁了！「中文考驗」洋女婿傻笑點頭

導演梁修身氣質小女兒出嫁了！「中文考驗」洋女婿傻笑點頭

以綸有恭喜妳入圍影后？郭書瑤豪爽直回：干他屁事

以綸有恭喜妳入圍影后？郭書瑤豪爽直回：干他屁事

王仁甫結婚紅包100萬對比「只包給孫協志10萬」　孫德榮曝光偏心理由

王仁甫結婚紅包100萬對比「只包給孫協志10萬」　孫德榮曝光偏心理由

王建復合體「緋聞女友」蘇晏霈　南部見面會黏TT趴趴走

王建復合體「緋聞女友」蘇晏霈　南部見面會黏TT趴趴走

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

劉亦菲《花木蘭》「黃額頭大紅臉頰」被酸醜！翻歷史嚇到根本「99%還原」

劉亦菲《花木蘭》「黃額頭大紅臉頰」被酸醜！翻歷史嚇到根本「99%還原」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

正妹老師連PO「限定泳衣照」！　破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

劉亦菲《花木蘭》「黃額頭大紅臉頰」被酸醜！翻歷史嚇到根本「99%還原」

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」　Angelababy刻意分開走…原因暖炸

GOT7 MARK沉默4天回應：我讓你們失望！JYP硬起來法律對應

小Call 2、3天要一次「老公精盡人亡」…試各種角度狂做人：他躺床上裝死

大S無尾熊式「緊抱前男友陳建州」！　網挖情史驚：真的交往過

曾智希宮廟淨身脫光！師父走出來「下體在晃」：要我把他當成男朋友

范冰冰被爆賣掉「李晨送的禮物」　價格砍半挨酸：誰會要

鏡頭還在拍！《玩很大》女來賓直接脫了　「渾圓亮點站一排」網：晃到頭暈

蘿莉塔慶生穿超辣！「單穿運動內衣」爆出深V雪球　網看呆：滿出來了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

劉以豪, 郭雪芙, 夏若妍, 孫其君, 袁艾菲, 陳慕, 我們不能是朋友, 馮凱

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 不只踢掉瓶蓋！鄧紫棋升級挑戰「反著來」　粉絲high了：好厲害
  2. 《WWW》宋理事真實老公是李善均！相戀17年還很甜：像朋友一樣
  3. 劉德華《掃毒2》票房暴衝1天賺1億！見面會現場瘋了「手機訊號全癱瘓」
  4. 8場義大利電影講座開放報名！可獲「寶格麗限量明信片」
  5. 熱狗爆《有嘻哈》PGONE、GAI奪冠內幕！　「雙冠軍到底是X小」
  6. 《寄生上流》10天票房飄3500萬！導演奉俊昊答謝：下次去台灣
  7. 《不能是朋友》褚克桓霸氣套路深！劉以豪6大金句狂撩郭雪芙
  8. 團員爆張克帆慫恿「紅孩兒」解散！5人寫存證信函退團...獨留他發片
  9. 《蜘蛛人：離家日》上映5天全球吸金182.7億！票房狂翻穩坐冠軍
  10. 唐綺陽／2019下半年「完整十二星座運勢」！感情、工作、健康全攻略

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366