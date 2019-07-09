《花木蘭》彩蛋人物是她！超強存在感「貫穿3版本」　出場看一眼就忘不了

記者李玟儀／綜合報導

迪士尼真人版電影《花木蘭》由大陸女星劉亦菲主演，首支預告在7日上線，掀起全球影迷熱烈討論，連帶片中其他角色的出演者也備受矚目，其中資深演員鄭佩佩飾演的「媒婆」因為妝容特殊，讓人看過一眼就忘不了，但其實你知道嗎？這已經是她第2次出演花木蘭有關作品。

▲《花木蘭》2020年3月上映。（圖／翻攝自Instagram／Mulan）

請繼續往下閱讀...

細數過去以「花木蘭」為主題製作的影視作品，最知名的有3部，包括1999年在台灣開播的同名電視劇，由袁詠儀、趙文卓主演，當時主演人物形象深植於心，掀起一波討論，之後在2009年趙薇、陳坤主演的電影版《花木蘭》在大陸上映。

除了真人影視作品，1998年迪士尼動畫版本的《MuLan》更是讓這個故事傳播到世界各地，2004年又拍了續集。然而這些作品只是翻拍版本中的一部份，足可證明《花木蘭》的故事、寓意、人物角色魅力很受歡迎，稱得上是超級IP。

▲▼袁詠儀版本《花木蘭》，鄭佩佩飾演李亮的媽媽。（圖／翻攝自YouTube／楊佩佩戲劇館）

而在這部超級IP中，雖然演過的演員很多，但除了主演之外，鄭佩佩也是不容忽視的演員。她曾在袁詠儀版本的《花木蘭》中飾演男主角李亮的媽媽，和袁詠儀有不少婆媳的戲分。

在動畫版中，沒有男主角的母親這個角色，但有個媒婆，人物體型豐腴，髮髻上別了幾朵小花，還有細長的眼睛、眉毛，以及嘴邊的痣，形象立體又生動。到了劉亦菲版本的《花木蘭》，這個媒婆角色由鄭佩佩接手，妝容、型態，特別是那顆痣，幾乎神還原，就像是從動畫版中走出來一樣。

▲迪士尼動畫《花木蘭》有媒婆這個角色，真人版由鄭佩佩擔綱，形象超立體。（圖／翻攝自Instagram／Mulan）

難怪有網友看到預告後，不自覺會把動畫版的媒婆代入鄭佩佩的臉，她因此被戲稱一個人貫穿3部《花木蘭》，根本是電影中最大的彩蛋。

▼1999年袁詠儀版的《花木蘭》主題曲曾紅極一時。（影片來源YouTube／楊佩佩戲劇館）

