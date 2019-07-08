記者李玟儀／綜合報導

大陸A咖女星范冰冰這一年多來歷經逃漏稅風波，又和已訂婚的李晨分手，處境相當艱難，不過一提起時尚、打扮、紅毯穿著，多數網友還是認可她在這些領域中是領頭羊。近日有網友偶遇在專櫃前仔細試色的她，模樣和出事前其實相差不大。

▲網友偶遇范冰冰。（圖／翻攝自《鳳凰娛樂》）

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有網友7日逛街時偶遇范冰冰，她身邊跟著一位穿紛紅色上衣的女性，兩人在櫃前討論口紅顏色，並仔細試色，過了一會兒有櫃姐上前解說，她稍微側身傾聽對方介紹，和一般客人無異。

當天范冰冰身穿白色紗質短洋裝，夢幻的公主袖正好完美修飾她最在意的手臂，裙長大概在大腿一半的位置，一雙腿一如既往雪白、細長，不過最引人注意的是她的左手無名指上還戴著鑽戒，是否是當初李晨求婚時送上的戒指，暫時不得而知。

▲范冰冰被爆賣李晨送的永生花熊，價格3萬8888人民幣，被聯想諧音「散吧吧吧吧」。（圖／翻攝自微博／圈內揭秘）

另外，范冰冰近日被瘋傳將前男友送的永生花熊賣了，據網友曬出截圖，二手商品平台出現一款紅色永生花熊，再加上玻璃罩，高1.8公尺，寬1公尺，且只限北京地區自取，不郵寄，賣家帳號被推測是范冰冰。同時照片中的背景，有許多打包的紙箱，又掀起眾人好奇是不是準備搬家，同時商品是原價砍半賣，定為3萬8888人民幣（約台幣17萬8185元），數字令人想起諧音「38888，散吧吧吧吧。」

由於范冰冰宣布分手第三天，就被拍到和李晨見面，吃完飯雙方還不捨揮手道別，引發部分質疑「假分手」，如今又出現永生花熊開賣消息，再度令眾人議論「肯定不是假分手，但復合的可能也很小。」還有人認為熊的寓意不太好，「誰會要分手的禮物送人。」