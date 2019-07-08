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王嘉爾、Lucas有特殊關係！《跑男》聊天「發現5巧合」：2家距離只有1分鐘

記者李玟儀／綜合報導

大陸綜藝《奔跑吧》（跑男）最新一季新成員Lucas呆萌可愛，因為是香港人的關係中文不太流利，常鬧出不少笑話。日前同樣來自香港的王嘉爾以來賓身分現身節目，有著相似成長背景的2人相談甚歡，聊著聊著竟然發現，原來兩家距離僅1分鐘的路程。

▲▼王嘉爾、Lucas。（圖／翻攝自王嘉爾、Lucas微博、YouTube／浙江衛視《奔跑吧》官方頻道）

▲▼王嘉爾、Lucas中文都不輪轉。（圖／翻攝自YouTube／浙江衛視《奔跑吧》官方頻道）

▲▼王嘉爾、Lucas。（圖／翻攝自王嘉爾、Lucas微博、YouTube／浙江衛視《奔跑吧》官方頻道）

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王嘉爾最開始從南韓到大陸發展時，中文並不流利，經過了幾年時間的磨練與努力學習，相較於剛在華語圈起步Lucas，程度明顯比較好，不過偶爾還是會凸槌。2人在錄《跑男》時，被「秦始皇」的粵語翻中文難倒，Lucas以為是「唇齒王」，他糾正是「巡始皇」，搞得攝影大哥一頭霧水，最後才發現原來是「秦始皇」。

除了聊香港腔普通話之外，2人對於兒時回憶也有共鳴，Lucas有感而發地說：「我覺得我們兩個經歷的東西...，我現在是走你後面的路。」王嘉爾也像是找到知音一樣，「我覺得我可以跟你聊聊不完的天。」

▲▼王嘉爾、Lucas。（圖／翻攝自王嘉爾、Lucas微博、YouTube／浙江衛視《奔跑吧》官方頻道）

▲▼王嘉爾、Lucas相見恨晚。（圖／翻攝自YouTube／浙江衛視《奔跑吧》官方頻道）

▲▼王嘉爾、Lucas。（圖／翻攝自王嘉爾、Lucas微博、YouTube／浙江衛視《奔跑吧》官方頻道）

特別是聊著聊著，王嘉爾意外發現和Lucas其實相似之處很多，像是都喜歡吃午餐肉、蛋炒飯加醬油，也曾經在同一個體育館受訓，訓練完會去買附近的思樂冰，還有新城市廣場內的撈麵店、好運中心也是2人常去的地方，王嘉爾驚覺：「我小時候的環境跟Lucas住在同一個環境裡，我們家的距離大概只有一分鐘。」

這樣的地緣關係，加上各自在南韓先後出道又在大陸節目上合作，緣分妙不可言，難怪兩人相見恨晚，格外惺惺相惜。

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王嘉爾, Jackson, GOT7, Lucas, 黃旭熙, 威神V, NCT, 奔跑吧, 跑男

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