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拐拐爆乳「胸前大挖空擠出一條深線」　左右半球全露慶生..全台北正妹都到了

記者李玟儀／綜合報導

「網拍女神」拐拐身材超好，靠著當內衣模特兒受到許多網友關注，從2017年起逐漸轉型跨行演戲。10日是她的31歲生日，提前號召一票好友到知名飯店舉辦生日趴，現場不只有性感猛男還有特技表演，聲勢浩大堪比一場奢華喜宴。

▲▼拐拐慶生派對。（圖／翻攝自拐拐IG）▲▼拐拐慶生派對。（圖／翻攝自拐拐IG）

▲拐拐慶生派對。（圖／翻攝自拐拐IG）

拐拐Instagram限時動態中分享在W HOTEL舉辦「叢林樂園生日派對」，現場邀集至少5、60名賓客共襄盛舉，朋友們列隊等著壽星登場，她在上空猛男的簇擁下現身，一亮相立刻驚豔全場，她以一襲性感裝扮吸引眾人目光，連身款式的泳衣胸前大挖空，只靠左右兩片薄紗遮點，不管是從什麼角度拍攝，傲人上圍都藏不住。

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不僅如此，拐拐的泳裝處處藏有小心機，極簡的布料同樣在左右兩側腰間挖空，除了胸線之外同時展現纖細腰部弧線，下半身部分外罩一層薄紗，筆直長腿若隱若現，還能營造唯美的浪漫氣質，這套慶生戰服讓她的火辣身材一覽無疑，而這場派對的熱鬧程度，也讓網友們大開眼界，她的朋友更戲稱：「全台北正妹都來了。」

▲▼拐拐慶生派對。（圖／翻攝自拐拐IG）▲▼拐拐慶生派對。（圖／翻攝自拐拐IG）

▲▼拐拐慶生派對。（圖／翻攝自拐拐IG）

▲▼拐拐慶生派對。（圖／翻攝自拐拐IG）▲▼拐拐慶生派對。（圖／翻攝自拐拐IG）

事實上，拐拐10年前以網拍模特兒入行時，一個月收入只有6000元，一路熬到鞏固「美胸女神」地位，百萬代言隨之而來，多年來她接拍不少內衣的網拍工作，遇到網友私訊嘲諷、調侃、約飯局早已經看多了，也從來不放在心上，直到有次化妝師問為什麼一直拍內衣：「我才不會讓我兒子娶個拍內衣的。」這番話讓她感受到衝擊。

準備轉型當演員後，拐拐2017年簽約新的經紀公司後，除了嘗試演戲，近期也自創品牌，由她擔任代言人格外有說服力。多年來為了維持身材，拐拐在拍攝前會堅持不碰甜食、飲料，以菜肉蛋類為主，並找教練重訓3個月，讓體重維持在47公斤左右，整個人曲線看起來更美了。

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