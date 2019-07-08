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劉亦菲《花木蘭》「黃額頭大紅臉頰」被酸醜！翻歷史嚇到根本「99%還原」

文／李玟儀

迪士尼《花木蘭》真人版電影由劉亦菲主演，作為「迪士尼公主」系列中首位亞裔，從選角到開拍一直備受關注，在首支預告公開後立刻掀起一波討論，其中有一幕花木蘭以女性裝扮現身，妝容的強烈色彩引來熱議，但若翻出魏晉南北朝時期的妝容比對的話，其實算是高度還原了。

▲▼《花木蘭》劉亦菲的妝容引起討論。（圖／翻攝自YouTube／Walt Disney Studios、《國學網》）

▲《花木蘭》劉亦菲的妝容引起討論。（圖／翻攝自YouTube／Walt Disney Studios）

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預告中劉亦菲拋開過去給人的「仙女」形象，轉變為舉手投足間充滿英氣的女戰士，但其中一幕，她以女性裝扮入鏡，盤起長髮、雙頰塗上如蘋果紅般的腮紅，額頭有一抹鵝黃，眉宇間以紅色點綴，濃烈的色彩和現代女性追求的裸妝感大相逕庭，因此有不少網友看不習慣，直呼好醜！

只是相信很多人在學生時期都讀過《木蘭詩》（木蘭辭），在花木蘭凱旋之後有這麼一段話，「開我東閣門，坐我西閣床，脫我戰時袍，著我舊時裳，當窗理雲鬢，對鏡貼花黃。」其中後兩句可以大約看出當時女性的妝容。

▲▼《花木蘭》劉亦菲的妝容引起討論。（圖／翻攝自YouTube／Walt Disney Studios、《國學網》）

▲▼如紅霞般的腮紅與額頭上的黃色、梅花花瓣（圖／翻攝自YouTube／Walt Disney Studios）

▲▼《花木蘭》劉亦菲的妝容引起討論。（圖／翻攝自YouTube／Walt Disney Studios、《國學網》）

以《木蘭詩》來看，雖然當中並未明確提及當時朝代，但學者從內容及歷史背景中推斷，大概發生於魏晉南北朝。翻查《國學網》上對於該朝代的妝容介紹，「晚霞妝」是魏晉南北朝比較著名的化妝方法，此妝感的重點在臉頰像紅霞一樣，呈現一片殷紅。

▲▼《花木蘭》劉亦菲的妝容引起討論。（圖／翻攝自YouTube／Walt Disney Studios、《國學網》）

▲《花木蘭》劉亦菲的妝容引起討論。（圖／翻攝自《國學網》）

南北朝時期還有一種「額黃妝」，庾信的詩《舞媚娘》中有一句「眉心濃黛直點，額角輕黃細安」就是形容這種妝容，婦女將自己的額頭塗抹成黃色，或是用黃色的紙片剪成花的形狀黏貼在額頭，就成為「花黃」，也就是《木蘭詩》中的「對鏡貼花黃」，因此劉亦菲的妝容，算是認真還原了。

▲▼《長安十二時辰》高度還原唐代妝容。（圖／翻攝自優酷）

▲大陸熱播劇《長安十二時辰》中高度還原唐代妝容。（圖／翻攝自優酷）

至於眉心中的點綴，在南朝時期有種「壽陽落梅妝」，據傳起源於南朝宋武帝的女兒壽陽公主，曾在殿檐下睡著，梅花花瓣落在她的額頭上留下五朵梅花的印記，宮女覺得好看開始模仿，這種妝容不只盛行於南朝，甚至延伸到唐宋，這點從最近熱播中，由雷佳音、易烊千璽主演的電視劇《長安十二時辰》中，也可以看到魏晉南北朝至隋唐時期，女性妝容的延續與發展。

●本文作者／《星光雲》編輯。未經授權請勿轉載。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net

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花木蘭, 劉亦菲, 木蘭詩, 木蘭辭, 花木蘭妝容, 劉亦菲妝容, 魏晉南北朝

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