劉德華《掃毒2》票房暴衝1天賺1億！見面會現場瘋了「手機訊號全癱瘓」

記者林映妤／台北報導

《掃毒2 天地對決》集合兩大影帝男神劉德華與古天樂，電影在大陸上映夾著驚人口碑，票房一路爆衝，上映4天，以1天1億人民幣的速度快速累積，創出4.3億人民幣（約新台幣19.4億元）的票房紅盤，證明劉德華的天王魅力！



劉德華與金馬影后林嘉欣、苗僑偉、衛詩雅等人上周展開大陸的宣傳活動，首站前往廣州進行宣傳，現場人山人海，不但有粉絲帶梯子去看偶像，更因現場人潮過多，竟然癱瘓了現場通訊，全場的手機都失去訊號！

▲▼《掃毒2天地對決》劉德華在廣州會粉絲，卻因現場太擁擠手機失去訊號。（圖／華映提供）

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接著眾人再趕往北京進行宣傳，古天樂特別前往會合，兩大男神終於合體造勢。劉德華表示《掃毒2 天地對決》是他摔傷後接演的第一部作品，但完全沒有避開動作場面，十足敬業，「摔傷並沒有讓自己的心態發生變化，該拚還是得拚，不過面對危險的戲份，必需做足安全措施才會拍。」他開玩笑說：「其實受傷後沒有很多電影來找我，就是這麼一部，很多人以為我要退休了。」

▲▼《掃毒2天地對決》林嘉欣、衛詩雅。（圖／華映提供）







林嘉欣則表示與劉德華合作《掃毒2 天地對決》，是她演過是最幸運卻也是最苦的角色，「戲裡這對夫妻的運命真的很苦，但是能和劉德華合作，是件非常幸福的事啊！」而苗橋偉和劉德華當年都是TVB「五虎將」成員，更一同走紅，交情深厚，「我們很久沒有合作，很享受一起工作的時刻。」

▲▼《掃毒2天地對決》劉德華、古天樂、林嘉欣、衛詩雅、苗僑偉等人合體宣傳。（圖／華映提供）





至於劉德華公佈來台行程後，粉絲反應非常熱烈， 7月12日晚上8點出席西門町國賓大戲院的映前見面會活動，800張門票50秒內火速秒殺，疼愛粉絲的劉德華得知狀況後，同意於同一天再加開一場見面會。即便加開一場，主辦方還是不停接到沒有買到票的影迷詢問，希望有機會看到天王「一秒」也開心！