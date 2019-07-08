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宋岳庭傳奇人生搬上大銀幕！林書宇執導傳記電影公開徵選

▲▼林書宇執導宋岳庭傳記電影開放徵選。（圖／威視提供）

▲宋岳庭曾獲金曲獎，但已永遠領不到獎座。（圖／威視提供）

記者林映妤／台北報導

《九降風》、《星空》導演林書宇宣布將執導曾獲得金曲獎最佳作詞人獎的饒舌傳奇人物宋岳庭傳記電影，包括男主角宋岳庭及其他21位主要演員群將在全球公開徵選，報名時間自7月9日起至9月8日截止！

3歲便展現繪畫天分，9歲以天才兒童之姿接受電視專訪的宋岳庭，14歲時被送到美國讀書，活潑叛逆的大男孩個性，卻因為摯友的背叛而鋃鐺入獄，出獄後，以20歲不到的年紀就創作出膾炙人口的歌曲《Life's a Struggle》，他的歌詞道出社會的黑暗與悲哀，取得無數人共鳴，成為眾人心中經典，更被讚譽為神曲！

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然而就在他正值青春準備發光發熱之際，卻罹患了骨癌，最終不敵病魔而辭逝，當時的他年僅23歲。2004年，《Life's a Struggle》自王菲、方文山、周杰倫等重量級音樂人中脫穎而出，宋岳庭以新人之姿拿下第15屆金曲獎「流行音樂作品類最佳作詞人獎」，可惜他早已不在人世。

▲▼林書宇執導宋岳庭傳記電影開放徵選。（圖／威視提供）

▲宋岳庭的音樂才華影響後世。（圖／威視提供）

宋岳庭對於現今華語饒舌音樂有著極大的影響及不可抹滅的地位，不僅歌手陶喆、嘻哈天王潘瑋柏、本土天團玖壹壹、藝人王陽明等人都對他的作品讚不絕口，就連台灣嘻哈天團頑童MJ116也曾公開表示：「他的作品讓人感到非常震撼，沒想到可以用這樣方式去唱饒舌，在那年代是一個很新潮的東西。」

如今宋岳庭勇敢、堅毅的人生態度將搬上大銀幕，林書宇表示：「我想拍的是這對兄弟在美國身為弱勢，面對種族歧視、好友的背叛，彼此情感瓦解與復合的故事。當成長與純真幻滅的那一刻被記錄下來，那如此真實、耀眼、感傷及憤怒的那一刻，就是宋岳庭的歌曲《Life's a Struggle》最赤裸裸的吶喊。」

▲▼林書宇執導宋岳庭傳記電影開放徵選。（圖／威視提供）

▲林書宇執導宋岳庭傳記電影開放徵選。（圖／威視提供）

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