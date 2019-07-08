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邵雨薇40kg「真實食量」曝光　狂嗑起司粉…Amanda虧：真的很不要臉！

記者李欣容／台北報導

女星Amanda（劉紀範）從節目《大學生了沒》發跡，身材圓潤的她從不介意外界眼光，即便媽媽不斷要她減肥，她都還是很做自己，但合作過的女演員一個比一個瘦，她笑說有次跟邵雨薇吃飯，看到邵雨薇猛吃起司粉，有著大食量卻還這麼瘦，讓她忍不住虧：「真的很不要臉！」

▲▼ Amanda和邵雨薇聚會，公開她真實食量 。（圖／翻攝自Facebook／Amanda 劉紀範 (粉絲團)／邵雨薇）

▲Amanda和邵雨薇聚會，公開她真實食量 。（圖／翻攝自Facebook／Amanda 劉紀範 (粉絲團)／邵雨薇）

Amanda非常會靠穿搭修飾身形，只要自己舒服、自在，她不介意體重機上的數字，被問到會不會奉勸女藝人別再節食減肥，Amanda說，「其實有些女明星不見得吃很少哦！有些真的很過分，吃很多還很瘦，比如說邵雨薇。」

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▲▼ Amanda和邵雨薇聚會，公開她真實食量 。（圖／翻攝自Facebook／Amanda 劉紀範 (粉絲團)／邵雨薇）

▲Amanda、邵雨薇。（圖／翻攝自Facebook／Amanda 劉紀範 (粉絲團)）

Amanda透露有次跟邵雨薇出去吃飯，看邵雨薇點了義大利麵，上面已經灑了起司粉，「但她還是覺得不夠，又弄了一小碟在旁邊，麵都吃完了她還在單吃起司粉，我說這可以單吃嗎？她說『阿我就喜歡啊』。」Amanda作勢翻了個白眼，「我就說，妳真的很不要臉！」

▲▼ Amanda和邵雨薇聚會，公開她真實食量 。（圖／翻攝自Facebook／Amanda 劉紀範 (粉絲團)／邵雨薇）

▲Lulu因為壓力大一直吃不胖。（圖／翻攝自Facebook／Amanda 劉紀範 (粉絲團)）

除此之外還有Lulu，「她也是沒有在節制吃的，但是壓力大，導致她一直胖不了。」雖然身邊有這麼多身材纖細的朋友，但Amanda希望能走出自己的風格，鼓勵棉花糖女孩都能活出自信。

▲▼專訪 Amanda 劉紀範。（圖／記者張一中攝）

▲Amanda出道以來一直都給人正能量形象。（圖／記者張一中攝）

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