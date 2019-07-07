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獨家／還記得主播郭惠妮嗎？女大生為作業訪問…6年後她回信「夢想實現了嗎」感動哭

記者李欣容／台北報導

年代前主播郭惠妮2014年與長佳建設董事長王才翔結婚後淡出演藝圈，近來有網友分享6年前，還是大學生的她為了學校作業電話訪問郭惠妮，事後寄信感謝對方，沒想到郭惠妮因為工作太忙一直沒看到信，6年後的今天，該網友收到郭惠妮的回信，內容曝光後讓她感動直呼：「天阿！真的要哭了。」

▲▼ 女大生分享郭惠妮回覆她「6年前」信件 。（圖／讀者提供、翻攝自Facebook／郭惠妮）

▲郭惠妮婚後淡出演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／郭惠妮）

網友分享當年與郭惠妮信件往來內容，她6年前因就讀新聞系，為學校作業訪問了郭惠妮，事後傳了訪問給郭惠妮看，興奮表示，「謝謝您抽空接受我的採訪，這是我第一次接觸到知名人物的採訪。」

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▲▼ 女大生分享郭惠妮回覆她「6年前」信件 。（圖／讀者提供、翻攝自Facebook／郭惠妮）

▲網友分享郭惠妮回覆她「6年前」的信件 。（圖／讀者提供）

沒想到這封信就這樣石沉大海，6年過去了，該名網友也已成為記者，昨她突然收到郭惠妮回信，「哇，這封信我一直太忙都沒有看到，一直到今天搜尋找不到的信件才突然找到它，能帶給你一些不同的想法我也好開心，距離2013已經過了6年，不知道你有沒有實現你的夢想了嗎？有沒有進新聞圈工作呢？歡迎分享喔！祝福你！惠妮。」

▲▼ 女大生分享郭惠妮回覆她「6年前」信件 。（圖／讀者提供、翻攝自Facebook／郭惠妮）

▲郭惠妮2016年生下雙胞胎女兒。（圖／翻攝自Facebook／郭惠妮）

不少人看了都大讚郭惠妮為人親切，該名網友向《ETtoday星光雲》表示，「收到信真的嚇了一跳，其實她大可不必回我的，那時候我還只是個學生，真的好感人。」她還記得當時郭惠妮是在計程車上接受採訪，完全沒有因為她只是學生就敷衍她，訪問最後郭惠妮還鼓勵她，「我還記得她跟我說，『你要敢做夢，不然你就永遠沒有夢』。」

一指點穴貓掌橘虎斑秒入睡　網笑：這應該是強制關機啦！

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