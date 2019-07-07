3歲愛女學「7種才藝」　藍鈞天曝驚人教育費：一個禮拜就要3萬

記者李欣容／台北報導

藍鈞天今（7日）帶女兒Riley出席品牌Banwood、Beble、monkeybow一日店長活動，他為了愛女從美國代理知名品牌funday，品牌構思都交由老婆Fiona規劃，自己則負責「體力活」，包括組裝快閃店商品陳列櫃、搬貨都一手包，每個月宣傳行銷費高達15萬，除此之外，一個月花在女兒的教育費更高達12萬。

▲藍鈞天為女兒代理童裝品牌 。（圖／寶麗來提供）

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藍鈞天是不折不扣的女兒控，他認為孩子從小要多接觸外面的世界，現在資訊發達，已不像過去大家認為出國留學會被歧視，他也希望女兒大學能到加拿大唸書，現在每週上跑酷課、足球、籃球、芭蕾、游泳，還有一週兩次的腦力開發課和鋼琴課，就連幼稚園都選擇全美語，除了英文外，第二外語則是法文。





▲藍鈞天每個月花在女兒身上的教育費高達15萬。（圖／寶麗來提供）

被問到教育費，藍鈞天想了想說，「一個禮拜就要3萬了。」換算下來一個月12萬的教育費，但他一點也不心疼，栽培女兒永遠不嫌多，Fiona在一旁聽了猛翻白眼，搞笑說受不了他們倆的父女情深，藍鈞天也說女兒非常黏他，「每天都要我哄睡、講故事，送她上學她也會問，『你會來接我嗎』，遲到半小時還會被念。」

▲藍鈞天和老婆、女兒出席一日店長活動 。（圖／寶麗來提供）

藍鈞天透露，和Fiona積極拼第二胎，之前Fiona去抽塔羅牌，有抽到疑似「兒子要來了」的暗示，天蠍座的Fiona個性直接、大方，她自爆之前藍鈞天在拍《一把青》時，見藍鈞天把手搭在天心肩膀上，她氣到怒吼，「不要碰我！」Fiona解釋，「我知道那是他的工作，但他是我老公，不管今天怎麼樣，他都是我老公，這是一個普通女孩子會有的反應。」但現在她也和天心成為好友。