全新《名偵探柯南》5大精彩單元！　暑假連播1小時

記者李欣容／綜合報導

全新一季《新名偵探柯南》將於7月14日在華視全台首播，將會播出第739至767集，每週六、日下午6點半播出最新集數，包含「無人能解的冰之陷阱」、「工藤優作的未解決事件」、「隅田川夜櫻路線」、「迫近灰原秘密的黑影」、「漆黑神秘列車」等精彩劇情單元。

▲《新名偵探柯南》暑假在華視連播一小時 。（圖／華視提供）

華視卡通《名偵探柯南》自1997年播出至今邁入第12年，廣受觀眾朋友的喜愛，不僅曾多次拿下台灣媒體觀察教育基金會舉辦的「適齡兒童電視節目標章」，收視率更是屢創佳績，多次進入無線台每週總排名前20名，是華視招牌卡通之一。

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▲《名偵探柯南》是大小朋友喜愛卡通。（圖／華視提供）

華視自7月14日起推出全新一季《新名偵探柯南》，將會播出第739集至767集，於每週六、日下午6點半全台首播最新集數，每週六、日下午6點精彩重播，中華電信MOD華視頻道也將同步播出，在暑假期間限定連播一小時。

▲華視卡通《名偵探柯南》自1997年播出至今邁入第12年。（圖／華視提供）

為回饋忠實收看《名偵探柯南》的觀眾朋友，華視特別與「名偵探柯南搜查展」、東南旅遊合作，舉辦「2019柯南搜查線第三關：破解密碼」贈獎活動，只要收看《新名偵探柯南》並蒐集完整電視畫面中出現的「名」、「偵」、「探」、「柯」、「南」5個單字圖卡，上傳「華視娛樂show粉絲團」活動貼文，就有機會抽中新加坡機加酒4日自由行、行動電源、帆布袋等柯南週邊商品。