天心被小三嗆聲「像死魚」…床戰對話曝光　網驚：能播嗎？

記者李欣容／台北報導

天心、鍾承翰主演電視劇《最佳利益》已經進入完結倒數，昨晚播出中，李依瑾飾演的怡安對天心口出狂言，要她把趙立廷（溫昇豪 飾）讓出來，還還原他們偷情的經過，讓身為妻子的天心瀕臨崩潰，而天心也在臉書分享心情，更發願希望有第二季。

▲李依瑾在《最佳利益》中嗆天心 。（圖／翻攝自LINE TV）

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李依瑾在開頭時被溫昇豪推下樓，卻被路過的天心救起，她想知道為什麼李依瑾手裡會握著丈夫的手錶，不斷逼問之下，李依瑾終於開口，但她卻是要天心讓出溫昇豪，還告訴他，「他說你好無聊，像條死魚，他喜歡我在他上面。」等等露骨對話，讓網友吃驚，「這能播嗎？」

▲天心借酒澆愁 。（圖／翻攝自LINE TV）

天心開始成天酗酒，還把床單割破，質問溫昇豪後也得不到答案，倒是說出自己流產的事實，「我們差點有孩子，王怡安墜樓的那一晚，我失去他，我幾乎來不及感受他的存在。」

▲李依瑾劇中雖虛弱，但台詞句句到位。（圖／翻攝自LINE TV）

但也有可能李依瑾故意想激怒天心，捏造出溫昇豪出軌，劇情緊湊讓網友迫不及待下一集，溫昇豪此次的角色無論造型和腹黑的表演也都讓人眼睛為之一亮，天心也在臉書發願，「收視率靠大家了，有收視率才有第二季啊！」

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