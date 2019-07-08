卜學亮為90歲父母「首次」爭取舞台劇演出　袁詠琳怕中文太差拖累劇組

記者李欣容／台北報導

果陀劇場音樂劇《綠島小夜曲》由梁志民執導，卜學亮、江美琪、袁詠琳、許逸聖領銜主演，今（8日）精華演唱記者會上，袁詠琳出場時一度泛淚，怕中文程度會拖累大家，卜學亮則安慰說，「第一天的確很擔心妳！但排練以來妳每一天都突飛猛進，令我們刮目相看。」

▲音樂劇《綠島小夜曲》卜學亮、江美琪、袁詠琳領銜主演 。（圖／果陀劇場提供）

卜學亮說《綠島小夜曲》是他小時候聽父母愛唱的歌，「在我記憶中，爸爸連洗澡都要唱，這次加入音樂劇演出，特別有感觸，已邀請了所有長輩一起來欣賞。」卜學亮的父母現齡90多歲，這次卜學亮主動爭取演出，也是特別想唱給父母聽。

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▲袁詠琳（右1）怕中文程度拖累大家。（圖／果陀劇場提供）

身為年輕世代，袁詠琳雖沒聽過這些歌曲，但細細品味後，才明白為什麼抒情歌在台灣會紅，「現在的歌曲表達直接，而以前的歌曲詮釋起來特別有『詩意』。」

被問到劇中挑戰最大的一首歌，江美琪二話不說立刻回答《一朵小花》，甚至用心魔來形容這首歌，日夜都在想要如何唱好，因為該曲餘音繚繞，非常有困難度，江美琪自爆有時在練唱時會繞著繞著不知繞去哪裡。

▲音樂劇《綠島小夜曲》將於8月16至18日台北城市舞台演出。（圖／果陀劇場提供）

編劇馬尼說，在看到演員的詮釋後竟跟著哭了，這是在寫劇本時沒有想到的事情，卜學亮則說，「我懂編劇會哭的原因，因為那個年代人們對於感情的表達是非常含蓄、保守的，但也因此顯露愛情珍貴的樸實。」