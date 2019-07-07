《陳情令》古裝雙男神爆不合？　王一博嗆肖戰「年紀大」：老欺負我！

記者李欣容／綜合報導

肖戰與王一博主演電視劇《陳情令》播出後就引來5億點擊，劇中兩人兄弟情深，集集互動撒糖，圈粉無數，但先前爆出兩人互嗆9分鐘影片，疑似不合，王一博更說肖戰年紀大還老是欺負他，不過也有粉絲認為他們是因為感情好才鬥嘴。

▲肖戰、王一博是現在最夯的古裝雙男神。（圖／WeTV提供）

肖戰與王一博同樣是男團出身，王一博更曾與陳喬恩演出《人間至味是清歡》，也曾在選秀節目《創造101》擔任舞蹈老師，他們倆戲裡戲外互動都掀起觀眾腐女心。

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▲王一博古裝扮相太美。（圖／WeTV提供）

日前爆出兩人長達9分鐘互嗆的對話影片，王一博指肖戰尬戲，肖戰則反擊說王一博頻繁地錄綜藝節目，王一博使出年齡殺手鐧，說肖戰大他6歲還老是欺負他，兩人鬥嘴就像宮鬥現場，讓網友直呼，「9分鐘影片比50集戲劇還要精彩！」

▲網友認為肖戰、王一博的鬥嘴是因為感情好。（圖／WeTV提供）

但也有網友認為「打是情罵是愛」，另外一個曝光的花絮中，肖戰與王一博在片場打鬧，王一博下手超狠，卻一下都沒打中肖戰，反而是挨了肖戰三拳，事後兩人還勾手合照。

該劇以五大家族為背景，描述肖戰飾演的魏無羨與王一博出演的藍忘機相遇斬妖除魔的故事，肖戰劇中個性活潑調皮，王一博卻是「省話一哥」，網友細數他每集台詞，有些甚至不超過10句，兩人的反差掀起CP熱。WeTV《陳情令》每週一至三晚上八點全網獨播。