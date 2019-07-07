李㼈領軍《幹大事》掃街　苗可麗幫粉絲簽名竟「搞烏龍」被怒瞪！

記者李欣容／綜合報導

李㼈、苗可麗、邱宇辰，今帶領《一起幹大事》演員群前往台南、高雄快閃，邱宇辰在現場人氣爆棚，許多粉絲從他出道就一路追隨到現在，有些都已結婚生子，讓他感動說，「很像我們陪伴粉絲一起長大的感覺。」苗可麗也想到自己幫粉絲簽名的烏龍事件，當時粉絲還怒瞪她轉身就走。

▲《一起幹大事》掃街 。（圖／八大提供）

繼電影《鬥魚》之後，邱宇辰在劇中擔任男主角，因為出道早，現在有很多粉絲都已結婚生子，「我等於是看她們從單身到有男朋友，然後結婚有小孩，這種感覺很特別，就很像我們陪伴粉絲一起長大的感覺。」

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▲商家老闆送鳳梨 。（圖／八大提供）

苗可麗掃街時沿路宣傳新戲，搞笑說：「就怕大家只愛小鮮肉啦！」還想起過去曾為了幫粉絲簽名，卻意外惹出烏龍的經驗。苗可麗說，當時她正要去電視台錄影，碰巧在門口遇到一位粉絲，「她拿了一張紙給我，接著彎腰把背對著我，我自然而然的在她的背簽名。」

▲《一起幹大事》掃街 。（圖／八大提供）

正當苗可麗心想，「粉絲一定覺得自己很幸運」時，粉絲轉身看到白白的紙，問她簽在哪，苗可麗笑回，「我簽在妳的衣服上啊！」殊不知粉絲瞬間變臉，氣得跺腳離開，苗可麗才意會到，粉絲轉身是為了用背給她當桌子，並不是要她簽在衣服上。