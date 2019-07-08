和方文琳女兒演「大學同學」　38歲何依霈童顏扛不住：超崩潰！

記者李欣容／台北報導

女星何依霈出道以來演過多部八點檔，以《世間情》中花露水阿嬤年輕時角色廣為人知，外型童顏的她幾乎看不出年紀，近來她在新戲《生生世世》中，和方文琳的女兒搭擋演大學同學，得知角色時，她大嘆：「有事嗎！她女兒才20出頭，超崩潰。」

▲何依霈開了餐廳MURA36後戲約不斷 。（圖／記者湯興漢攝／翻攝自Facebook／何依霈）

何依霈在劇中飾演林嘉俐年輕時期，得知要和方文琳的女兒搭擋演同學，她嘆了口氣，直說兩人站在一起是血淋淋的落差，每拍完一個鏡頭就要看一下，「人家眼神就是天真無邪，天然萌，還有臉上的膠原蛋白真的沒辦法。」

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▲何依霈常在臉書分享角色照片，風格多變。（圖／翻攝自Facebook／何依霈）

扮年輕是挑戰，扮老對她來說也有難度，何依霈在另一檔戲中演校長，本以為是小學校長，直到分集大綱出來後才知道是高中校長，定裝那天她故意穿了帽T，造型師一見她就說，「你演校長？應該演高中生吧！」何依霈調皮一笑，直說好在造型師嘴甜，讓她心裡平衡些。

▲何依霈從大學演到高中校長，鬢角還特別刷白。（圖／翻攝自Facebook／何依霈）

何依霈自從去年開了餐廳MURA36之後，戲約不斷，一邊拍戲一邊顧店，睡眠不足險些得乾眼症，沒想到就醫後醫師卻告訴她要注意老花眼，現在她不但會點眼藥水，還要擦保濕眼睛的藥膏，乖乖保養身體。