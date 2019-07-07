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專訪／被媽嗆「太胖沒戲演」　Amanda工作來者不拒：沒作品，誰知道你是誰

記者李欣容／專訪

Amanda（劉紀範）從節目《大學生了沒》發跡，小就被貼上「胖女孩」標籤，入行後若遇到沒戲拍的日子，還會被媽媽說，「就是因為太胖才沒戲演」，但難得的是，她從不走心，出道以來大多都是飾演甘草人物，30歲的她覺得戲路有些卡關，但只要有工作仍來者不拒，秉持著「先求有再求好」的原則。

▲▼專訪 Amanda 劉紀範。（圖／記者張一中攝）

▲Amanda從不在意外界批評。（圖／記者張一中攝）

Amanda和莫莉還有另外一群女孩，合作拍了撕掉標籤的短影片，她想撕掉的社會對「胖」的刻板印象，她和一般人一樣，學生時期因為外型被恥笑，還被喜歡的男生打槍。

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但是Amanda從不會因為這些外在評價否定自己，「真的是個性關係，太樂觀了，我不在乎數字，也沒有要站上體重機的意思，平常會靠穿搭來修飾身材，看起來舒適就好！」

▲▼專訪 Amanda 劉紀範。（圖／記者張一中攝）

▲Amanda希望開創胖女孩時尚。（圖／記者張一中攝）

大學時曾有學姊在背後議論她的打扮，「我那時候燙一個大爆炸頭，每天都要穿得五彩繽紛，至少有10種顏色以上，我就是一個聖誕樹走在校園，學姊就會說『這麼胖還穿這麼花』，但我真的不管，我還是要這樣。」

即便進了靠外型吃飯的演藝圈，她也依舊保持自我風格，但卻被媽媽打槍，「我媽常言語霸凌我，像拍戲不見得一檔接一檔，總有空檔會待在家，她就會說，『你看你就是太胖了！沒有人要找你演戲』。」

被自己親娘潑冷水，Amanda只冷冷地舉起食指，對媽媽比一比「噓」！

▲▼專訪 Amanda 劉紀範。（圖／記者張一中攝）

▲Amanda沒有想成為誰的接班人，只想做出自己的特色。（圖／記者張一中攝）

反倒是演藝圈前輩會要她千萬不能瘦下來，這樣才能當林美秀、鍾欣凌的接班人，「我也沒有想要成為什麼接班人，她們都是很厲害的前輩，沒什麼好接不接班，只希望自己在戲劇上有更多發展。」

事實上，30歲過後的Amanda，開始覺得角色卡關，即便出道以來，拍過的戲劇作品不少，包括《我的寶貝四千金》、《戀愛鄰距離》、《只為你停留》、《櫻桃小丸子》、《三明治女孩的逆襲》等等，但是管怎麼演都是女主角的閨蜜、同事，很難有突破。

▲▼專訪 Amanda 劉紀範。（圖／記者張一中攝）

▲Amanda現階段最有興趣的是就是「工作」。（圖／記者張一中攝）

通常這時候，多半的演員都會選擇推掉一些性質相同的角色，沈澱一段時間再出發，但是Amanda沒這麼做，她毫不猶豫地說，「我來者不拒，有工作來幹嘛要拒絕，趕快接啊！要先求有再求好，現在這圈子多難混，一直沒作品被人家看到的話，誰知道你是誰。」

她希望能接到反派角色，最能被觀眾看見，但如果可以，她也很想挑戰像《慾望城市》中的莎曼珊一樣，享受人生，活成自己最喜歡的樣子。

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