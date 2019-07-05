專訪／何依霈餐廳徵人難！自嘲拍戲「不睡覺而已」　當老闆：不睡覺又找嘸員工

記者李欣容／專訪

女星何依霈因在《世間情》飾演明星花露水阿嬤ㄧ角受到關注，去年8月她砸250萬在東區開了一家日式清酒餐廳「MURA」，不到一年時間，本來的六位股東變成四位，經營上沒感覺特別困難，反而想法容易執行，但在徵員工上卻有心酸血淚史，「人力銀行丟了50封信，沒有一封信回。」就算打電話去，也都只是回她「再看看」。

▲何依霈餐廳「MURA」重新裝潢大放送，7月15日到20日德國PAULANER大麥啤酒買一送一。（圖／記者湯興漢攝）

何依霈去年餐廳剛開幕時，一邊拍《金家好媳婦》一邊顧店，原本說好是客串仙姑角色，沒想到一拍就是半年，那陣子她不是在片場，就是在餐廳，「我就是這邊10點半11點回家，早上6點起來外景，可以的話我會趕餐前，有些客人都會問我在不在。」

請繼續往下閱讀...

▲何依霈曾一天喝15支酒。（圖／記者湯興漢攝）

何依霈服務客人不馬虎，店裡的每支酒她都親自試喝過，就為了能將最好的推薦給到店裡用餐的客人，有次她為了試酒，一天內就喝了15支，當天晚上還有重要客人招待，應酬局面避不了再多喝兩杯。

當演員有經紀人幫忙處理生活瑣事，只要專心背劇本、做角色功課，和當老闆有很大的不同，何依霈不怕苦，她享受客人立即的回饋，「有時候會覺得我像這裡的管區，走在巷子裡面，大家都會跟我打招呼，還曾有機車騎士特別停在我店門口，脫下安全帽走進來跟我說『我都看你演戲耶，改天來吃飯』！」

她也會觀察客人吃下去每一口食物，喝下每一口酒的表情和反應，心中不免期待，「他下一次會不會再回來」，這個過程也讓她享受到不同於演員的成就感。

▲何依霈在《金家》飾演仙姑。（圖／翻攝三立）

自從開了餐廳，運勢也跟著旺起來，戲劇邀約一部接著一部，每天片場、餐廳兩邊跑，嚴重睡眠不足讓她有陣子早上起床眼睛都像被黏住一樣睜不開，還去看了眼科，「因為我很怕乾眼症會哭不出來，剛好大愛那檔戲是要一直哭，每天眼睛都這麼乾怎麼辦，醫生就說隱形眼鏡不能戴太久，但是我一千度，沒辦法。」

何依霈輕拍了下桌子，「更可惡的是，他說『那你要注意一下，你要老花了』。」

▲何依霈被醫生警告有老花危機。（圖／記者湯興漢攝）

何依霈不服氣，心想怎麼可能，沒想到醫師看了一下她的病歷表後又開口，「妳的年紀差不多了。」讓何依霈怒值瞬間飆高，但她還是聽話，買了洗眼液、人工淚液，睡前還要點保濕眼藥膏。

經過4檔戲摧殘，何依霈跟公司說，「如果有on檔的話，我們就接吧，因為就在三立很近！有空檔還可以跑，大愛在台中拍跑都跑不了。」她也跟老闆說，希望這陣子先熬一下，畢竟店才剛裝潢好重新出發，老闆也爽快回，「好啊！那妳『這個月』先忙店裡沒關係！」

▲何依霈個性開朗、可愛又真性情。（圖／記者湯興漢攝）

何依霈對店裡的事親力親為，刷廁所、打電話應徵員工都是她，人力銀行丟50封信都沒回覆，每天至少打10通電話，卻頻頻碰壁，不是沒接電話，就是說「再看看」，她也透露徵才條件，希望員工守時、腦筋清楚、有眼力，才能看出客人需要什麼。

何依霈苦嘆人才難找，「搞得像是我要找工作一樣，所以你看，當演員是不是比較好，頂多就是不睡覺而已，我現在不睡覺還找不到員工！」