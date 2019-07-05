ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／何依霈餐廳徵人難！自嘲拍戲「不睡覺而已」　當老闆：不睡覺又找嘸員工

記者李欣容／專訪

女星何依霈因在《世間情》飾演明星花露水阿嬤ㄧ角受到關注，去年8月她砸250萬在東區開了一家日式清酒餐廳「MURA」，不到一年時間，本來的六位股東變成四位，經營上沒感覺特別困難，反而想法容易執行，但在徵員工上卻有心酸血淚史，「人力銀行丟了50封信，沒有一封信回。」就算打電話去，也都只是回她「再看看」。

▲▼專訪何依霈。（圖／記者湯興漢攝）

▲何依霈餐廳「MURA」重新裝潢大放送，7月15日到20日德國PAULANER大麥啤酒買一送一。（圖／記者湯興漢攝）

何依霈去年餐廳剛開幕時，一邊拍《金家好媳婦》一邊顧店，原本說好是客串仙姑角色，沒想到一拍就是半年，那陣子她不是在片場，就是在餐廳，「我就是這邊10點半11點回家，早上6點起來外景，可以的話我會趕餐前，有些客人都會問我在不在。」

請繼續往下閱讀...

▲▼專訪何依霈。（圖／記者湯興漢攝）

▲何依霈曾一天喝15支酒。（圖／記者湯興漢攝）

何依霈服務客人不馬虎，店裡的每支酒她都親自試喝過，就為了能將最好的推薦給到店裡用餐的客人，有次她為了試酒，一天內就喝了15支，當天晚上還有重要客人招待，應酬局面避不了再多喝兩杯。

當演員有經紀人幫忙處理生活瑣事，只要專心背劇本、做角色功課，和當老闆有很大的不同，何依霈不怕苦，她享受客人立即的回饋，「有時候會覺得我像這裡的管區，走在巷子裡面，大家都會跟我打招呼，還曾有機車騎士特別停在我店門口，脫下安全帽走進來跟我說『我都看你演戲耶，改天來吃飯』！」

她也會觀察客人吃下去每一口食物，喝下每一口酒的表情和反應，心中不免期待，「他下一次會不會再回來」，這個過程也讓她享受到不同於演員的成就感。

▲▼何依霈在《金家》飾演仙姑。（圖／翻攝三立）

▲何依霈在《金家》飾演仙姑。（圖／翻攝三立）

自從開了餐廳，運勢也跟著旺起來，戲劇邀約一部接著一部，每天片場、餐廳兩邊跑，嚴重睡眠不足讓她有陣子早上起床眼睛都像被黏住一樣睜不開，還去看了眼科，「因為我很怕乾眼症會哭不出來，剛好大愛那檔戲是要一直哭，每天眼睛都這麼乾怎麼辦，醫生就說隱形眼鏡不能戴太久，但是我一千度，沒辦法。」

何依霈輕拍了下桌子，「更可惡的是，他說『那你要注意一下，你要老花了』。」

▲▼專訪何依霈。（圖／記者湯興漢攝）

▲何依霈被醫生警告有老花危機。（圖／記者湯興漢攝）

何依霈不服氣，心想怎麼可能，沒想到醫師看了一下她的病歷表後又開口，「妳的年紀差不多了。」讓何依霈怒值瞬間飆高，但她還是聽話，買了洗眼液、人工淚液，睡前還要點保濕眼藥膏。

經過4檔戲摧殘，何依霈跟公司說，「如果有on檔的話，我們就接吧，因為就在三立很近！有空檔還可以跑，大愛在台中拍跑都跑不了。」她也跟老闆說，希望這陣子先熬一下，畢竟店才剛裝潢好重新出發，老闆也爽快回，「好啊！那妳『這個月』先忙店裡沒關係！」

▲▼專訪何依霈。（圖／記者湯興漢攝）

▲何依霈個性開朗、可愛又真性情。（圖／記者湯興漢攝）

何依霈對店裡的事親力親為，刷廁所、打電話應徵員工都是她，人力銀行丟50封信都沒回覆，每天至少打10通電話，卻頻頻碰壁，不是沒接電話，就是說「再看看」，她也透露徵才條件，希望員工守時、腦筋清楚、有眼力，才能看出客人需要什麼。

何依霈苦嘆人才難找，「搞得像是我要找工作一樣，所以你看，當演員是不是比較好，頂多就是不睡覺而已，我現在不睡覺還找不到員工！」

「明星製造機」陶晶瑩來《聲林2》　大虧：搞得老蕭跟宥嘉是我生的

推薦閱讀

吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！　偶像親喊小名四姐妹瘋了

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！　偶像親喊小名四姐妹瘋了

謝忻「下跪爆哭」後躲跟拍　「彎腰、低頭」怪姿逃竄...狗仔看傻眼

謝忻「下跪爆哭」後躲跟拍　「彎腰、低頭」怪姿逃竄...狗仔看傻眼

瘋傳Angelababy「官宣離婚」！　黃曉明沉默一晚…出聲給警告了

瘋傳Angelababy「官宣離婚」！　黃曉明沉默一晚…出聲給警告了

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

Lisa玩遊樂設施被拍！　正面強風「一吹瀏海」…網驚呆

Lisa玩遊樂設施被拍！　正面強風「一吹瀏海」…網驚呆

陳柏霖突宣告「做了大事」　紀念35年來歷史性一刻：再見了！

陳柏霖突宣告「做了大事」　紀念35年來歷史性一刻：再見了！

鄭恩地、成東鎰父女情牽7年！　為了她回首爾「後悔太早結婚」

鄭恩地、成東鎰父女情牽7年！　為了她回首爾「後悔太早結婚」

棒球帽正妹坐高鐵站地板吃漢堡！仔細一看是「超大咖女神」

棒球帽正妹坐高鐵站地板吃漢堡！仔細一看是「超大咖女神」

《炮仔聲》新娘趴地過「天堂路」　婆婆火燒石頭還淋油…一踩哀哀叫慘爆

《炮仔聲》新娘趴地過「天堂路」　婆婆火燒石頭還淋油…一踩哀哀叫慘爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲開砲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊：你做得到嗎

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！　躲了2周暴瘦7kg…憔悴失魂慘況曝光

蕾菈突宣布「要嫁了！」　見面第1天衝拍婚紗…185cm男模「接受小孩」

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！　偶像親喊小名四姐妹瘋了

謝忻「下跪爆哭」後躲跟拍　「彎腰、低頭」怪姿逃竄...狗仔看傻眼

瘋傳Angelababy「官宣離婚」！　黃曉明沉默一晚…出聲給警告了

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

Lisa玩遊樂設施被拍！　正面強風「一吹瀏海」…網驚呆

陳柏霖突宣告「做了大事」　紀念35年來歷史性一刻：再見了！

鄭恩地、成東鎰父女情牽7年！　為了她回首爾「後悔太早結婚」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

何依霈, 金家好媳婦, 世間情

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 專訪／何依霈餐廳徵人難！自嘲拍戲「不睡覺而已」　當老闆：不睡覺又找嘸員工
  2. 《炮仔聲》韻如被上銬帶走！　「家雯失蹤真相曝光」網狂歡：太爽了
  3. 瘋電影／米開朗基羅：無盡之詩　痛苦是藝術永恆的過程
  4. 《大學生》林鴒懷孕6個月「上圍激增」！　E罩杯升級3 CUP崩潰：太大了
  5. 王晶虧「周星馳為錢拍戲」　主持人脫口：跟你一樣？…尷尬了
  6. 獨家／《金家》女星砸百萬開餐廳　不到一年「股東洗牌」再出發
  7. 國際蔡無誤！蔡依林紅到美國　《告示牌》專文誇：台灣巨星
  8. 蜘蛛人發展成同性戀？湯姆霍蘭德「當然OK」：這世界不像白人直男那樣簡單
  9. 前4MINUTE成員曝女練習生秘辛！　「全身脫光站上體重計」
  10. 方志友生2胎肚皮曝光「妊娠紋一條都沒有」！　鏟7kg海邊解放比基尼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366