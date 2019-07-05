天堂路石頭來真的！《炮仔聲》女星收劇本傻眼：以為我海軍陸戰隊？

記者李欣容／粽合報導

陳小菁在昨晚播出的三立八點檔台劇《炮仔聲》中爬天堂路，讓劇情進入高潮，吸引25～49歲女性族群，陳小菁在接到劇本時嚇到，以為被整，「是要把我當男的訓練嗎，那是海軍陸戰隊專屬的！」

▲陳小菁爬天堂路，笑說被當男生在操 。（圖／三立提供）

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陳小箐在接到這劇本時被嚇到，心想編劇是不是故意在整她，「是要把我當男的來訓練嗎，叫我走天堂路，天堂路是海軍陸戰隊專屬的！」





▲陳小菁在劇中受盡折磨 。（圖／三立提供／翻攝自Instagram／vivi0406vivi）

陳小箐表示，這場戲中所爬過的石頭堆都是真的，為了怕她真的受傷，劇組都盡量找圓潤的石頭給她採，NG的機率不高，完美呈現，她表示拍攝並不累，每次報應都不一樣，超具有挑戰性，「我們的編劇真的太厲害了吧，可以想到那麼有梗的劇情。」

▲陳小菁的偶像是羅志祥。（圖／三立提供）

被問到除了《炮仔聲》的男演員，有沒有想跟哪一位男性一起合作，她害羞說，「想跟羅志祥合作，他簡直就是我的天菜，如果遇到的话可能會瘋掉！」

她認為羅志祥是一位很認真又努力的藝人，「有機會可以叫小豬來《炮仔聲》跟蔡韻如演一段。」她原本還計畫昨天拍完戲就衝下花蓮去看羅志祥在《夏戀佳年華》的表演，怎麼知道因工作在身，到最後她的夢就此破裂，希望下次還有機會可以看到他的演唱會。