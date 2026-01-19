吳佩慈「婆婆」崔麗杰閃婚員工求綠卡　切割兒子紀曉波：不知道下落

記者蔡宜芳／綜合報導

博華太平洋前大股東、也是女星吳佩慈的「婆婆」崔麗杰，日前因簽證過期遭塞班島移民局逮捕。她於保釋聽證會上呈交百頁文件，強調已與美籍員工結婚，並申請綠卡，更罕見切割兒子紀曉波，自稱不知其下落且「沒有聯繫」。法官宣布將保釋程序延至1月27日續審，崔麗杰僅在遣返程序進行期間獲得暫時釋放。

▲吳佩慈和紀曉波交往多年，並未登記結婚。（圖／翻攝自吳佩慈IG）

簽證過期突遭逮捕！崔麗杰自爆「已婚美籍男」求留塞班

根據外媒《馬里亞納新聞觀察報》報導，曾經叱吒塞班島賭場業的崔麗杰，13日因涉嫌逾期居留「E-2C長期投資者簽證」，遭到美國移民局（ICE）逮捕。她在聽證會上透過翻譯表示，被捕前一週曾主動前往辦公室請求延期，強調「我是自己去的」。

律師為了爭取保釋，遞交長達173頁的證明文件，揭露她在2024年10月已與一名40歲的美國公民結婚並申請綠卡。崔麗杰解釋，2023年之所以未離開北馬里亞納群島，是因為涉及博華太平洋（IPI）的訴訟尚未結案，她當時也已從公司高層職位退休。

▲崔麗杰在塞班島被捕。（圖／翻攝自網路）

法官關切違令紀錄！藐視法庭案遭起底曾繳130萬罰金

檀香山移民法官Clarence Wagner在審理過程中，對崔麗杰過去的守法紀錄表示關切。聯邦檢察官起底她曾捲入一宗勞資糾紛，當時有七名工人力陳職場傷害，崔麗杰卻因身為證人違反保護令被判定「藐視法庭」，遭勒令支付超過4萬美元（約新台幣130萬元）的制裁金。

雖然她隨後繳清了金額，但法官對她先前未能遵守地方法院命令的紀錄仍存有疑慮。對此，崔麗杰向法院辯解，當時是因為「聽取了律師的建議」。法官表示由於證明文件極其大量，需要更多時間審閱，決定將保釋程序延後處理。

罕見切割親兒紀曉波！崔麗杰稱「沒聯繫」不知其下落

聽證會中最引人注目的，是控方追問其子紀曉波是否涉及犯罪集團，以及他目前的蹤跡。對此，崔麗杰當庭斬釘截鐵地表示「我跟他沒有關係」，並聲稱兩人早已斷聯，完全不知道兒子的下落，也對其近況「沒有過問」。

隨著博華太平洋在2024年4月申報破產、負債超過1.65億美元，其資產收購案也被質疑存在密切聯繫。值得一提的是，崔麗杰的新婚丈夫Howyo Chi年僅40歲，曾是公司的經理。目前崔麗杰已被送回監獄拘留，靜待27日的裁定結果。