ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

吳磊陷床照風波首發聲
唐吉訶德「貼標時間」網讚：新天堂
30歲日星遭現行犯逮捕
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

梁小龍 小貞姐姐 謝金燕 張菲 吳佩慈 胡瓜 李運慶 洪詩

吳佩慈「婆婆」崔麗杰閃婚員工求綠卡　切割兒子紀曉波：不知道下落

記者蔡宜芳／綜合報導

博華太平洋前大股東、也是女星吳佩慈的「婆婆」崔麗杰，日前因簽證過期遭塞班島移民局逮捕。她於保釋聽證會上呈交百頁文件，強調已與美籍員工結婚，並申請綠卡，更罕見切割兒子紀曉波，自稱不知其下落且「沒有聯繫」。法官宣布將保釋程序延至1月27日續審，崔麗杰僅在遣返程序進行期間獲得暫時釋放。

▲吳佩慈近照曝光。（圖／翻攝自吳佩慈IG）

▲吳佩慈和紀曉波交往多年，並未登記結婚。（圖／翻攝自吳佩慈IG）

簽證過期突遭逮捕！崔麗杰自爆「已婚美籍男」求留塞班

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據外媒《馬里亞納新聞觀察報》報導，曾經叱吒塞班島賭場業的崔麗杰，13日因涉嫌逾期居留「E-2C長期投資者簽證」，遭到美國移民局（ICE）逮捕。她在聽證會上透過翻譯表示，被捕前一週曾主動前往辦公室請求延期，強調「我是自己去的」。

律師為了爭取保釋，遞交長達173頁的證明文件，揭露她在2024年10月已與一名40歲的美國公民結婚並申請綠卡。崔麗杰解釋，2023年之所以未離開北馬里亞納群島，是因為涉及博華太平洋（IPI）的訴訟尚未結案，她當時也已從公司高層職位退休。

▲▼吳佩慈「婆婆」崔麗杰切割兒子紀曉波：不知道下落。（圖／翻攝自網路）

▲崔麗杰在塞班島被捕。（圖／翻攝自網路）

法官關切違令紀錄！藐視法庭案遭起底曾繳130萬罰金

檀香山移民法官Clarence Wagner在審理過程中，對崔麗杰過去的守法紀錄表示關切。聯邦檢察官起底她曾捲入一宗勞資糾紛，當時有七名工人力陳職場傷害，崔麗杰卻因身為證人違反保護令被判定「藐視法庭」，遭勒令支付超過4萬美元（約新台幣130萬元）的制裁金。

雖然她隨後繳清了金額，但法官對她先前未能遵守地方法院命令的紀錄仍存有疑慮。對此，崔麗杰向法院辯解，當時是因為「聽取了律師的建議」。法官表示由於證明文件極其大量，需要更多時間審閱，決定將保釋程序延後處理。

罕見切割親兒紀曉波！崔麗杰稱「沒聯繫」不知其下落

聽證會中最引人注目的，是控方追問其子紀曉波是否涉及犯罪集團，以及他目前的蹤跡。對此，崔麗杰當庭斬釘截鐵地表示「我跟他沒有關係」，並聲稱兩人早已斷聯，完全不知道兒子的下落，也對其近況「沒有過問」。

隨著博華太平洋在2024年4月申報破產、負債超過1.65億美元，其資產收購案也被質疑存在密切聯繫。值得一提的是，崔麗杰的新婚丈夫Howyo Chi年僅40歲，曾是公司的經理。目前崔麗杰已被送回監獄拘留，靜待27日的裁定結果。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

崔麗杰紀曉波吳佩慈

推薦閱讀

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸巡演盡情唱…廠商心驚1事

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸巡演盡情唱…廠商心驚1事

12小時前

張菲被拍信義區買甜點！「取貨完5舉動」店家感動：大哥格局真的不一樣

張菲被拍信義區買甜點！「取貨完5舉動」店家感動：大哥格局真的不一樣

1/17 13:03

林俊傑遭控訴PUA前女友！她PO「親密貼臉照」…地下情4年被玩弄

林俊傑遭控訴PUA前女友！她PO「親密貼臉照」…地下情4年被玩弄

9小時前

「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做準備

「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做準備

6小時前

唐綺陽運勢／牡羊迎人生轉捩點！巨蟹「感情要面對現實」雙子玩出火花

唐綺陽運勢／牡羊迎人生轉捩點！巨蟹「感情要面對現實」雙子玩出火花

12小時前

「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

21小時前

言承旭力挺李㼈「零酬勞」　回台連拍1天1夜…腰傷噴發仍堅持上陣

言承旭力挺李㼈「零酬勞」　回台連拍1天1夜…腰傷噴發仍堅持上陣

11小時前

日綜藝大哥揭潛規則黑幕！　「知名女星被丟給導演」陪睡換演出

日綜藝大哥揭潛規則黑幕！　「知名女星被丟給導演」陪睡換演出

20小時前

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

1/16 19:54

剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

1/17 11:21

謝金燕被指「鼻子黑掉」反擊！　大方揭打壓秀蘭瑪雅真相：清醒點

謝金燕被指「鼻子黑掉」反擊！　大方揭打壓秀蘭瑪雅真相：清醒點

20小時前

懷孕遭咒「祝你流產一屍兩命」！愛雅深夜派出所提告：無法視若無睹

懷孕遭咒「祝你流產一屍兩命」！愛雅深夜派出所提告：無法視若無睹

11小時前

熱門影音

《功夫》「火雲邪神」逝世　梁小龍享壽77歲

《功夫》「火雲邪神」逝世　梁小龍享壽77歲
這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書

這個影片沒有全裸畫面　直播主Dory多莉的寫真書
李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費

李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
費德勒看到ACE球大笑　周杰倫秒喪氣：好糗

費德勒看到ACE球大笑　周杰倫秒喪氣：好糗
梁云菲公開「已切除子宮」　失落：我是不完整的女人嗎

梁云菲公開「已切除子宮」　失落：我是不完整的女人嗎
典典寶寶指定跳〈Golden〉　趙小僑.劉亮佐情緒價值給滿

典典寶寶指定跳〈Golden〉　趙小僑.劉亮佐情緒價值給滿
胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？
陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！

陶晶瑩曝「李李仁吻戲有隔大拇指」　關穎秒拆穿：他放屁！
薔薔靈堂送別曹西平　曝生前互動：算是他的客人

薔薔靈堂送別曹西平　曝生前互動：算是他的客人
蔡依林跟TWS的撒嬌舞來囉

蔡依林跟TWS的撒嬌舞來囉
黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」

黃嘉千16歲女兒有藝術天分　「目前沒考慮進演藝圈」
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

看更多

李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前0

爆Ella砸重金買15首S.H.E金曲版權！　前東家華研發聲曝內幕

25分鐘前0

周蕙出道27年有喜了！　曝光感情現況：歡迎小鮮肉

34分鐘前0

宋燕旻看洪詩風波「拒孝道外包」！　揭家族身教：配偶幫忙非義務

39分鐘前0

張懷秋《Bad Girl》終於出運！　霸氣護愛陳孟琪兩人有吻戲

42分鐘前0

SEVENTEEN文俊輝合體2巨星　71歲成龍「新作來真的」確定在台上映

1小時前0

GL天后Freen來了！情人節前夕「首度個人登台」　情人節前夕親送情書告白

1小時前20

2代女性的初戀！楊麗花現身特展　台灣人為了她「吃飯搬到客廳」

1小時前0

車大嬸回來了！車勝元親自調味「泰國版泡菜」　工作人員跪求打包

2小時前31

梁小龍真正死因曝光「心臟衰竭搶救6小時不治」　遺孀心碎發聲！

2小時前0

蔡允潔「手臂植避孕針」宣布封肚！揭老公未結紮原因　全程親掌鏡

讀者迴響

熱門新聞

  1. Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事
    12小時前2623
  2. 張菲被拍信義區買甜點！
    1/17 13:036610
  3. 林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」
    9小時前3422
  4. 「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做準備
    6小時前144
  5. 唐綺陽運勢／牡羊迎人生轉捩點！
    12小時前
  6. 「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完
    21小時前9
  7. 言承旭力挺李㼈「零酬勞」　回台連拍1天1夜
    11小時前42
  8. 日綜藝大哥揭潛規則黑幕「知名女星被丟給導演」
    20小時前146
  9. AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優
    1/16 19:544412
  10. A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了
    1/17 11:21148
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合