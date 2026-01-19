ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
吳磊陷床照風波首發聲
唐吉訶德「貼標時間」網讚：新天堂
30歲日星遭現行犯逮捕
不只古天樂！秦王林峯確定來台宣傳《尋秦記》　「前進中台灣」寵粉

記者黃庠棻／台北報導

香港開年話題動作巨製《尋秦記》由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，已於1月9日全台上映，目前已累積1200萬的票房佳績，電影中扮演秦王的林峯曾在古天樂與宣萱來台見面會上call in現聲，希望能抽空來台會粉絲，林峯果然在繁忙的行程中抽出一天的時間來台灣謝票，也是他首度來台灣宣傳電影，還會前進台中，與影迷近距離接觸。

▲「秦王」林峯確定來台宣傳《尋秦記》。（圖／華映提供）

▲「秦王」林峯確定來台宣傳《尋秦記》。（圖／華映提供）

《尋秦記》時隔25年終於推出電影版本，身兼主演及監製的古天樂與宣萱在上映前來台宣傳，帶動電影氣勢，全台目前累積1200萬的票房佳績，是香港電影近年難得在市場上創下的好成績，更掀起一股回憶殺風潮，而電影中扮演秦王的林峯是影迷公認和25年前的港劇版本差異最大的演員，當年演出時林峯還剛出道，臉上帶著baby fat，充滿少年稚氣，如今再扮秦王已是充滿熟男魅力，演出秦王統一六國的霸氣極為有型。

▲「秦王」林峯確定來台宣傳《尋秦記》。（圖／華映提供）

▲「秦王」林峯確定來台宣傳《尋秦記》。（圖／華映提供）

林峯在兩年前的電影《九龍城寨之圍城》扮演陳洛君，和龍捲風古天樂也同樣上演一段感人的師徒情，電影在各地都引起現象級的話題，也讓他在台灣的知名度更上層樓，收獲大批粉絲。

▲「秦王」林峯確定來台宣傳《尋秦記》。（圖／華映提供）

▲「秦王」林峯確定來台宣傳《尋秦記》。（圖／華映提供）

目前正忙於拍攝新片的林峯，曾在古天樂和宣萱來台的映後見面會時call in到現場，親切的以台語跟影迷問候，讓全場驚呼「大王」駕到，他當場表示希望有時間可以來台灣會粉絲，大王果然言出必行，在參加完《尋秦記》馬來西亞的慶功活動後，特別抽出一天時間，旋風來台灣宣傳，更排了滿滿的謝票行程和影迷見面，還會前往台中進行映後活動，直接感謝中部影迷的支持，可說誠意滿滿。

▲「秦王」林峯確定來台宣傳《尋秦記》。（圖／華映提供）

▲「秦王」林峯確定來台宣傳《尋秦記》。（圖／華映提供）

《尋秦記》描述一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機。Ken（苗僑偉飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被他的徒弟秦王（林峯飾）盡收眼底。

▲「秦王」林峯確定來台宣傳《尋秦記》。（圖／華映提供）

▲「秦王」林峯確定來台宣傳《尋秦記》。（圖／華映提供）

正當秦王以為即將一統六國，稱霸天下之時，竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，多年的恩怨終須了結。《尋秦記》已於2026年1月9日上映。

