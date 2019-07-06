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小禎窄裙「高衩開到大腿」狂露模特兒級美腿！　鏡頭往下…網看傻：越來越瘦

記者潘慧中／綜合報導

小禎（胡盈禎）靠著運動及控制飲食，成功甩肉約40公斤，更恢復了以往的模特兒身材，她近日公開一系列在巴黎拍攝的美照，貼身窄裙完美展現窈窕曲線，不少網友看了都驚呼：「太誇張了！好像越來越瘦了耶！」

▲▼小禎窄裙「模特兒級美腿」全露（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

▲▼小禎分享最近在巴黎拍的美照。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

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▲▼小禎窄裙「模特兒級美腿」全露（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

照片中，可以看到小禎放下及胸長髮，單穿白T搭配灰色過膝裙，窄身設計剛好襯托出她的完美曲線，側邊開高衩剪裁隱約露出大腿線條，展現穠纖合度的小腿，即使只搭配平底布鞋也絲毫不影響整體比例。

▲▼小禎窄裙「模特兒級美腿」全露（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

▲▼小禎窄裙「模特兒級美腿」全露（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

▲▼小禎窄裙「模特兒級美腿」全露（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

▲小禎辣穿高衩裙。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

此趟巴黎行的旅途中，小禎換了不少套服裝，除了上述的高衩裙，她還穿上黑衣搭配牛仔短褲，無論是對鏡自拍或站在櫥窗前擺拍，一雙長腿都是眾人矚目焦點，自信風采電暈一票網友。

▲▼小禎窄裙「模特兒級美腿」全露（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

▲小禎巴黎狂露美腿。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

事實上，減重成功的小禎除了戒酒，其他食物都照吃，只是減量，她強調真的沒有吃減肥藥，純粹把握2大原則，吃東西先進食蛋白質，依序再吃蔬菜和澱粉。

▲▼小禎窄裙「模特兒級美腿」全露（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

▲小禎日前成功甩肉40公斤。（圖／翻攝自Instagram／karenhu1984）

其次遇到停滯期時，小禎不會再固定做某種運動，而是交替換做不同的訓練，成效反而越來越顯著，「我運動後代謝跟肌肉群都提高，發現其實我要減的公斤數沒有我想像多，因為我肌肉變多了，所以就瘦到自己在鏡頭前好看就好。」

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