記者潘慧中／綜合報導

網路紅人「阿樂」日前以穿上一件開衩直逼肚臍的泳裝爆紅，擁有白皙美肌、豐滿上圍的身材優勢，被網友封為「隱乳女神」，她日前受邀參加《飢餓遊戲》，過程中可能因為衣服太低胸的關係，跑步狂晃北半球，上衣似乎快要滑下來了，讓不少網友都替她捏一把冷汗。

▲▼阿樂好身材深藏不露。（圖／翻攝自Facebook／我是阿樂）



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當天其中一關是到真理大學出外景，2人一組，先獲得6學分的前3組獲勝，阿樂被分配和貝童彤一組，並被指定先去上體育課，2人踢球踢超過指定的高度才算過關，怎料每戰每敗，為了在時間內完成關卡，2人選擇放棄。

▲▼阿樂解開隊服正面的所有鈕扣。（圖／翻攝自YouTube／中視 CTV官方頻道）



準備跑去下一個關卡時，相較於貝童彤穿好隊服，阿樂直接解開一排鈕扣當外套穿，露出內搭的黑色馬甲式背心和熱褲，相當映襯她的雪白肌膚，豐滿北半球呼之欲出，讓一票男網友狂噴鼻血：「太晃了」、「頭好暈」、「快掉出來了啦！」

▲▼阿樂跑步晃暈一票網友。（圖／翻攝自YouTube／中視 CTV官方頻道）



事實上，阿樂擁有70C、24、34的好身材，她日前向《ETtoday新聞雲》表示，其實自己只是個小不點，身高僅153公分，長相卻是「高個子臉」，那次和實況主妮妮子、友人一起到泰國旅遊，特別拍了泳裝照分享上Instagram，沒想到引發熱烈迴響，粉絲瞬間暴增2000人。

▲▼阿樂以這組泳裝照在網路爆紅。（圖／翻攝自Facebook／我是阿樂）

