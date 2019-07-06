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歐陽娜娜換掉招牌髮型！　HD正面近照曝光…網驚：真的剪了

記者潘慧中／綜合報導

歐陽娜娜向來以長瀏海現身，但她近日突然在社群網站PO出一系列私照，招牌髮型竟然消失，似乎悄悄剪短了瀏海，讓不少網友看傻眼直問：「終於剪瀏海了嗎？」

▲▼歐陽娜娜換招牌髮型！（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

▲▼歐陽娜娜以前多半留長瀏海。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

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▲▼歐陽娜娜換招牌髮型！（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

歐陽娜娜最近發文寫下：「夏日時光…。」並附上4張日常生活照，只見她頂著新髮型亮相，頭髮長度沒有太大變化，卻好像把瀏海剪到及眉的地方，襯托出精緻小臉，引來網友大讚：「真的剪了哈哈」、「好看」、「剪瀏海也可愛！」

▲▼歐陽娜娜換招牌髮型！（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

▲▼歐陽娜娜似乎真的剪了瀏海。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

▲▼歐陽娜娜換招牌髮型！（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

此外，歐陽娜娜日前被曝光彩排無修圖照，無論是身型或雙腿線條似乎都圓了不少，她事後雖沒有對此回應，但從新髮型的照片中，可以看到她身穿簡約白T，搭配黑褲和拖鞋，修長美腿絲毫沒有贅肉，證明之前的彩排照純粹是角度問題。

▲▼歐陽娜娜換招牌髮型！（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

▲▼歐陽娜娜換招牌髮型！（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

▲▼歐陽娜娜換招牌髮型！（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

▲歐陽娜娜的腿超修長。（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

事實上，歐陽娜娜也曾為瘦身所苦，日前分享一道減肥餐，她透露最近迷上花椰菜飯，花椰菜被剁碎後，再加入鮭魚及其他調味炒熟，100公克熱量只有25大卡，是白飯183卡的7分之1，加上花椰菜富含蘿蔔硫素、維他命C，可以防老化又提高免疫、改善血脂等等，是相當健康的減肥食材。

▲歐陽娜娜日前被傳疑似發福。（圖／翻攝自微博／八鵝吃瓜菌）

這個食譜在社群網站上分享後，有網友實測7天，平常還會搭配地瓜、蓮藕等天然澱粉，再加上蔬菜水果，增加腸胃蠕動，最後成功瘦下5公斤。該名網友分享三餐食譜，早餐吃地瓜、蛋、水果沙拉，午餐則是花椰菜飯，不時還會調整搭配方式，晚餐則是以水果蔬菜沙拉為主。

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