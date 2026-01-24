柯叔元頂「旁分捲髮新造型」飛大馬！合體白家綺…機場被粉絲包圍

記者黃庠棻／台北報導

民視、公視台語台年度大戲《阿松與阿暖》熱潮跨海延燒。實力派男星柯叔元與本土劇女神白家綺，受邀前往馬來西亞檳城，參加當地有線電視台Astro新春造勢活動。兩人一抵達檳城機場便引發轟動，許多粉絲爭相合影，展現兩人在大馬的超高人氣。

▲《阿松與阿暖》柯叔元、白家綺受邀到馬來西亞。（圖／民視提供）

首度踏上馬來西亞的柯叔元，驚訝於自己在當地的影響力。他感性表示，聽到先前演出的《阿榮與阿玉》戲劇在馬來西亞好評連連，讓他對即將上檔的新戲《阿松與阿暖》充滿信心。

值得注意的是，柯叔元這次特地以《阿松與阿暖》劇中的全新髮型亮相，搶先讓大馬粉絲「開箱」角色造型，有別以往不同的造型，讓現場粉絲大讚「更親切近人」。柯叔元幽默說道「台灣現在很冷，正好來這裡曬曬太陽、感受檳城濃濃的人情味，美食更是讓我欲罷不能！」





同樣深受大馬觀眾喜愛的白家綺，其主持的《醫學大聯盟》目前也在馬來西亞熱播中。第一次造訪檳城的她，完全被當地的熱情征服。她興奮分享「檳城的螃蟹料理和榴槤簡直是人間美味！」

趁著工作空檔，白家綺也入鄉隨俗，搶先開箱了Astro電視台推出的吉祥物盲盒與限量紅包袋。她感性表示，希望台灣的影視作品能持續與馬來西亞深度交流「看到我們的文化在異地壯大，真的非常感動。」

柯叔元與白家綺透露，目前其實正處於《阿松與阿暖》完結篇重頭戲的緊鑼密鼓拍攝期。為了這次的造勢活動「萬事All Right酷噠噠」，特別向劇組請假跨海合體。這場跨國宣傳不僅是為了即將上檔的新戲暖身，更是為了回饋長期支持民視戲劇的大馬影迷。