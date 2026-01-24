霍諾德非首位！「法國蜘蛛人」20年前攻頂台北101　遇雨妥協：被迫綁安全繩

記者蕭采薇／台北報導

美國攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）原定今（24日）挑戰徒手攀登台北101，卻因天候因素宣告延期。事實上，霍諾德並非挑戰這座台灣地標的第一人。早在2004年，當時世界第一高樓剛落成不久，著名的法國「蜘蛛人」亞倫羅伯特（Alain Robert）就曾成功登頂，但當年同樣因為「天氣問題」，最終留下了些許遺憾。

▲「法國蜘蛛人」亞倫羅伯特。（圖／達志影像／美聯社）



耶誕節挑戰世界最高樓 陰雨綿綿成最大阻礙

時間回到2004年12月25日耶誕節，當時台北101甫完工，擁有「世界最高樓」的頭銜，吸引了熱愛征服摩天大樓的亞倫羅伯特來台挑戰。然而，就像今日霍諾德面臨的困境一樣，當年的台北冬天也是陰雨綿綿。

原本亞倫羅伯特堅持秉持他的招牌風格「Free Solo（無確保徒手攀登）」，不依賴任何繩索或吸盤，僅靠四肢攀爬。但挑戰當天台北天空飄著細雨，加上101大樓高處風勢強勁，且玻璃帷幕與鋁合金表面濕滑，摩擦力大減，危險係數直線飆升。

▲霍諾德原訂於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，主辦方Netflix已於「信義廣場」架設大型轉播螢幕，進行實況轉播。（圖／記者李毓康攝）

堅持徒手vs.館方要求 最終「安全繩」上陣

當時台北101管委會考量到天候惡劣以及若發生意外對大樓形象的衝擊，強烈要求必須有安全措施。經過數度協商與拉鋸，亞倫羅伯特最終選擇妥協。

雖然他仍是靠著自己的雙手雙腳，抓著大樓外牆的節點與凹槽向上攀爬，並未藉助機械動力，但身上多了一條「安全確保繩」以防萬一。這也讓當年的挑戰，與霍諾德此次追求的「完全無繩索」在定義上有所不同。

▲24日上午稍早信義區雨勢不斷，主辦單位宣布延期，現場仍陸續有民眾來到現場希望見證歷史時刻。（圖／記者李毓康攝）

耗時4小時攻頂 霍諾德挑戰「更純粹」極限

當年亞倫羅伯特耗時約4小時，成功爬完508公尺的高度，抵達101頂端，從聖誕老人手中接過禮物，成為一時佳話。時隔20多年，霍諾德帶著更嚴苛的標準來到台北。若明日（25日）天氣許可，他將在沒有任何安全繩索保護的情況下，挑戰當年法國蜘蛛人因天氣而無法完成的「純粹徒手攀登」，這不僅是對體能的考驗，更是對心理素質的極致挑戰。

▲霍諾德先前於台北101試爬。（圖／記者李毓康攝）