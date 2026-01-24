大港開唱卡司再＋Ｎ！　她唱15年破紀錄「大谷翔平出場曲原唱也來了」

記者蔡琛儀／台北報導

2026大港開唱倒數兩個月，雖門票已售罄，但卡司持續更新掀起熱議，最新名單不只集結熟面孔，還迎來多組久違未露面的重量級陣容。包括人稱「大港土地婆」的鄭宜農確定再度參戰，累積達15次演出紀錄堪稱MVP，她笑說能年年在大港相聚，是最搖滾的一期一會。

▲HUSH、鄭宜農再登大港開唱。（圖／出日音樂提供）

金曲歌王HUSH第六度站上大港舞台，表示從樂團時期就與大港結緣，能再度以個人身分回歸格外有感，也預告當天造型不會讓大家失望。鄭宜農則賣關子透露，今年演出將帶來耳目一新的感受。

同樣引發熱烈討論的，還有獨立樂團南瓜妮歌迷俱樂部久違回歸。成立於2009年的他們，近年因各自忙碌鮮少公開演出，主唱柯家洋去年結婚後，今年終於重返舞台，也讓樂迷興奮直呼「果然只有大港辦得到」。

▲南瓜妮歌迷俱樂部久違回歸。（圖／出日音樂提供）

此外，日本車庫搖滾傳說The Birthday確定來台登台，樂團曾以《灌籃高手》電影主題曲〈LOVE ROCKETS〉創下千萬點擊話題，該曲更被日本棒球巨星大谷翔平選為入場曲，雖主唱千葉湧介已於2023年辭世，其餘成員仍選擇延續意志登上大港舞台，勢必再掀跨界討論熱潮。