短劇男神曾輝從打工仔變頂流！賣健身房卡「20天賺9萬」比拍戲賺

大陸男星曾輝因演出多部短劇走紅成為「短劇男神」，更因為每部作品都大受歡迎被封為「短劇頂流」。而現年27歲他並非科班出身，近日接受陸媒專訪，分享自己踏入演藝圈前做過各種打工，後來入行拍戲的經歷。

曾輝賣健身房卡20天賺9萬台幣

據陸媒《九派新聞》報導，曾輝是河南人，上大學時就很少向家裡要錢，開始嘗試各種兼職自力更生，去過星巴克打工、拍過廣告、當過模特兒，甚至做過影視替身。他被問到如果不拍短劇，現在可能做什麼？他回答是「賣健身房卡」，並透露：「那時候我幹了20天，大概掙了2萬多塊錢（約台幣9萬元），營業額應該是店裡第一名。」他還笑說：「當時真的不想拍戲了！」但坦言賣卡銷售不是自己想要的生活，最終還是選擇表演這一行。

從被說木頭到被稱頂流

面對網路上的狂熱追捧，曾輝展現出極高的自省力。他回憶剛開始演戲時演得不好，被人說像木頭，曾被導演說「你是為了哭而哭」，還有人批評他「耍帥」。如今在短劇圈成名被喊「短頂（短劇頂流的簡稱）」，他坦言這個圈子改朝換代很快，優秀的人太多了，看多了會自卑，直言：「我其實不是專業學表演的，比我長得帥、條件好的有很多。顏值占一分，我覺得我就是運氣好，運氣占80%。」而他希望未來可以被貼上「演技派」的標籤。

粉絲和家人支持成為動力

曾輝表示，當自己拍完第一部短劇（厲總你找錯夫人了）後，走在路上就被認出來了，搭地鐵發現有人在看他演的短劇。他情緒低落、狀態不好時，是粉絲的信件給自己接戲的動力，家人的支持更是他的驕傲，還笑說爸爸在老家提到他時「嘴角壓不住」，爺爺奶奶跟外婆會跟別人說「我孫子是演員」，這些支持成為他成長的動力。