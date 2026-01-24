ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《D社》揭車銀優家「紙上公司」3階段變身術！　收入至少破1000億

記者張筱涵／綜合報導

韓國藝人車銀優捲入高額逃稅疑雲，遭韓國國稅廳追繳稅款金額高達約韓幣200億元（約台幣5億元）。隨著相關資料曝光，外界開始關注他自 2019 年起設立並多次調整的家族公司結構，以及這些公司在其演藝收入中的實際角色。

▲▼車銀優。（圖／翻攝自Instagram／eunwo.o_c）

▲車銀優。（圖／翻攝IG）

2019年成立「車斯畫廊（차스갤러리）」　由車銀優與父母共同經營

據《Dispatch》報導，2019年7月4日，車銀優在京畿道安養市東安區成立股份有限公司「車斯畫廊（차스갤러리）」，由他本人擔任代表，母親擔任社內理事、父親擔任監事。公司登記的事業目的多達約 34 項，涵蓋唱片製作、經紀業、演出與活動企劃、廣告、IP管理、化妝品流通及餐飲業等，與其演藝活動內容高度重疊。

隔年6月，「車斯畫廊（차스갤러리）」將公司地址從安養市遷至金浦市通津邑，並於2022年再度遷址至仁川廣域市江華郡佛恩面，該地址被指為車銀優父母經營的鰻魚餐廳所在地。

▲▼車銀優。（圖／翻攝自Instagram／yesteropen）

▲該鰻魚餐廳曾發車銀優到訪照。（圖／翻攝自Instagram／yesteropen）

2020至2022年　母親接手經營和成立「LNC（엘엔씨）」

2020年9月，車銀優的母親崔姓女子正式就任「車斯畫廊（차스갤러리）」代表理事。隨後於2022年，成立有限責任公司「LNC（엘엔씨）」，雖然公司名稱不同，但營業內容同樣以經紀與演藝相關業務為主。同年，崔姓母親也取得大眾文化藝術企劃業登記證，符合經紀業登記資格，時間點與「LNC（엘엔씨）」成立相吻合。

2024 年再設資產管理公司「迪艾妮（디애니）」　原公司成空殼

2024年，車銀優家族再成立有限責任公司「迪艾妮（디애니）」，用途為管理車銀優名下不動產等資產。該公司地址同樣登記在仁川江華島鰻魚餐廳。

至此，車銀優的家族公司結構，依序從「車斯畫廊（차스갤러리）」轉為「LNC（엘엔씨）」，再到「迪艾妮（디애니）」。其中，最早成立的「車斯畫廊（차스갤러리）」於2024年被指已形同空殼後消滅，後續兩家公司皆為有限責任公司型態。

有限責任公司成關鍵　國稅廳質疑監管與稅負問題

《Dispatch》報導指出，有限責任公司不具備強制財務公開義務，也不必接受外部審計，重大決策可由公司成員自行決定，資產交易亦不需對外揭露。國稅廳因此懷疑，相關公司可能被用來承接原本應以個人名義課稅的演藝收入。

依推算，車銀優被追繳的逃漏稅金額約為韓幣200億元（約台幣5億元），若以法人稅率約20%計算，涉及的課稅所得規模至少超過韓幣1000億元（約台幣25億元），且這仍是扣除人事、租金等成本後的數字。

經紀公司「Fantagio（판타지오）」曾動盪　續約後仍設家族公司成爭議

資料顯示，車銀優所屬經紀公司「Fantagio（판타지오）」曾於2016年陷入資本侵蝕，在引進中國資本後爆發經營權爭議。Fantagio的中國大股東JC集團2019年亦傳出破產與涉詐風波，外界推測，這可能是車銀優當時考慮成立個人公司的背景之一。

不過，車銀優已於2022年與Fantagio完成續約，並在新資本入主後取得頂級藝人水準的合約條件，但仍在續約前後持續設立家族公司，成為國稅廳認定「缺乏正當理由」的關鍵之一。

國稅廳追稅理由曝光　案件仍待審理

國稅廳指出，若母親僅負責支援拍攝或管理事務，家族公司理應僅向Fantagio收取勞務費，並無正當理由承接包含車銀優出演酬勞在內的龐大收入，這正是此次追繳高額稅款的主要原因。目前，車銀優方面已對國稅廳的課稅處分提出「課稅適否審查」，案件仍在程序中，最終是否涉及刑事責任，仍有待相關機關進一步認定。

「甜蜜天后」王心凌回來了！　台下粉絲興奮發出鴨叫聲～

ETtoday星光雲

