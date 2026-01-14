趙學煌告別式日期曝光！　家屬悲痛發聲「人生舞台謝幕」惹淚崩

記者黃庠棻／台北報導

資深男星趙學煌以花系列男主角走紅，曾出演《鬼丈夫》、《一剪梅》等多部經典電視劇，讓觀眾印象深刻，不過2000年的一場車禍意外，讓他癱瘓了26年。而他的家屬在10日證實他的死訊。稍早，趙學煌的後事細節也在今（14）日曝光了。

▲趙學煌告別式日期曝光。（圖／翻攝自趙學煌臉書）

演藝工會理事長曹雨婷先前接受《ETtoday星光雲》訪問時，曾透露在趙學煌過世之後，有跟遺孀通過電話，表示基金會可以幫忙安排殯葬業，但因為前輩不是信佛教、不需要法會，只需基督教的簡單儀式即可，當時她轉達了媒體的關心，直言「大嫂得知各界的關心有哽咽，她請我謝謝大家」。

▲趙學煌告別式日期曝光。（圖／翻攝自《再見，忠貞二村》臉書）

事實上，趙學煌夫妻個性相當低調，本來家屬遵照遺願，不會辦告別式，如今家屬將在1月25日在台北市懷愛館景行樓一樓「至忠二廳」上午11點30分舉行追思會，隨即火化，下午前往富德詠愛園舉行樹葬。家屬悲痛緣生緣滅、曲終幕落，人生舞台謝幕，無論由何因緣而認識，誠摯敬邀親友參與追思告別式。