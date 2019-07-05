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柯佳嬿、坤達為「晚餐吃什麼」常吵架！　但用一招讓愛情長跑7年

娛樂中心／綜合報導

柯佳嬿和坤達2017年結婚，小倆口也越愛越大方常在社群網站放閃，近日被問到是否會吵架時，她坦言：「我們其實最常為今天晚餐要吃什麼而小小不愉快！」

▲柯佳嬿2017年和坤達登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

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柯佳嬿向《Vogue》透露，她最害怕被問到這個問題，「因為我們倆小夫妻，都在忙著拍戲，工作上彼此可以互相體諒，但是真的好困擾我們的，就是晚上要吃什麼。」幾乎不會吵架的兩人，每次吵架都是為了這件事，「我也覺得苦惱。」

▲柯佳嬿和坤達常為了晚餐要吃什麼吵架。（圖／翻攝自Instagram／hsieh_kunda）

至於生子進度，柯佳嬿表示目前仍會以工作為重，「我跟坤達談戀愛5年，結婚2年，覺得時間過得很快，但感覺還是很新鮮，我們像朋友一樣可以談心，雖不能說老夫老妻了，但絕對撐得上心靈伴侶。」並不會以世俗標準來規劃自己的人生。

▲柯佳嬿和坤達不急著有小孩。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

被問到經營感情的方法，柯佳嬿透露她和坤達都不是浪漫派的人，「2個人就是以一種樸實、簡單的方式在相處，我覺得蠻普通和平凡的，不過，這也是我喜歡他照顧我的一種方式。」

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