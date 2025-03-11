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金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」毀滅爆料文曝光！　過世前1月已輕生1次

記者田暐瑋／綜合報導

南韓24歲女星金賽綸在2月離世，知名YT於10日爆出內幕，一位自稱是金賽綸阿姨的女子控訴金秀賢2015年就和當時年僅15歲的金賽綸交往6年，捲入未成年風波。而金賽綸2024年3月曾PO出一張和金秀賢的貼臉合照，之後又迅速刪除，一度引發熱議，金阿姨提供證據PO文，稱金賽綸當時其實打算公開兩人的一段情，藉此反擊金秀賢公司對她的打壓欺凌，無奈最後仍狠不下心。

金阿姨在受訪時爆料，2024年3月金賽綸PO出和金秀賢的貼臉合照，之後又立刻刪除，起因是金秀賢原本替她墊付7億韓幣賠償金，並表示無須償還，當時她因酒駕風波幾乎沒有收入，卻突然收到金秀賢公司要求她還債的存證信函，她多方嘗試仍聯絡不上金秀賢，加上對方又向記者外流自己表姊的電話，她陷入痛苦和絕望之餘，才希望藉由這張照片，迫使金秀賢出面跟她談談。

▲金賽綸生前未公開發文。（圖／翻攝自IG）

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▲金賽綸生前未公開發文。（圖／翻攝自IG）

據金阿姨表示，金賽綸原本要在照片PO出後隔天發一篇文章，坦承和金秀賢在2015至2021年交往，而2015年她才15歲（韓國年齡為16歲），之後進入金秀賢公司替公司新人特訓，但過程全是「為愛發電」，完全沒有得到報酬，而她也提出訴求，就是希望公司能出面正式道歉，不願自己身為演員的形象被扭曲誤解。

無奈這篇文章最後因為金賽綸無法狠下心，還是沒有對外曝光，只有傳給家人看過，金阿姨更難過指出，其實在金賽綸過世前，今年1月她就已經輕生未遂，當時因為YT李鎮浩拍了一部名為「金賽綸又一次自行刪文？婚訊傳聞後消失！」的影片，內容對她極盡嘲諷，之後便有了鋪天蓋地的報導，她因而情緒崩潰想不開，「她哭了很久，問我們：『我到底做錯了什麼？為什麼要這樣對我？』」幸好表姊阻止悲劇發生，阿姨心疼說：「家裡的人根本不敢讓她一個人待著。」

▲自稱是金賽綸阿姨的女子控訴金秀賢。（圖／翻攝自韓網）

▲金賽綸2024年上傳和金秀賢的合照，之後又刪除。（圖／翻攝自韓網）

金賽綸未公開PO文：

▲金賽綸生前未公開發文。（圖／ETtoday製表、翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲金賽綸生前未公開發文。（圖／ETtoday製表、翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲金賽綸生前未公開發文。（圖／ETtoday製表、翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲金賽綸生前未公開發文。（圖／ETtoday製表、翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲金賽綸生前未公開發文。（圖／ETtoday製表、翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲金賽綸生前未公開發文。（圖／ETtoday製表、翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲金賽綸生前未公開發文。（圖／ETtoday製表、翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲金賽綸生前未公開發文。（圖／記者田暐瑋製表、翻攝自YouTube／가로세로연구소）

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