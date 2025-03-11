徐乃麟「給黃子佼留口飯」是場面話？導演汪怡昕：以他脾氣會給腳尾飯

記者黃皓瑋／綜合報導

黃子佼2023年爆出持有大量兒少性影像，遭判刑8個月後被檢方再提上訴，演藝工作也停擺至今，然而近期他因被拍到出遊畫面，再度引發討論。徐乃麟今（11日）談及此事，表示「給人留一口飯吃」，掀起輿論關注，不過導演汪怡昕則認為對方說的是場面話，直言若徐乃麟是受害者家屬「會給黃子佼的是腳尾飯」。

▲徐乃麟受訪時為黃子佼緩頰。（圖／記者周宸亘攝）

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▲黃子佼因持有大量兒少性影像遭判刑。（圖／資料照／記者黃哲民攝）

徐乃麟今日受訪為黃子佼緩頰：「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯，人只要誠心的悔改，不管怎樣我們都是鼓勵。」對此《國際橋牌社》導演汪怡昕在臉書發文評論，他直言這段話基本上都是對的，「唯一的問題是，黃子佼沒覺得他必須認錯」。

汪怡昕也坦言，徐乃麟說的是場面話，「聽聽就好」。並舉出對方先前因3歲愛孫遭酸民攻擊，怒喊「花再多錢一定告死你」的新聞，直言如果徐乃麟是受害者家屬，「我相信以他的脾氣，他會給黃子佼的是腳尾飯」。

▲汪怡昕直言「黃子佼沒覺得他必須認錯」。（圖／資料照／ETtoday）

關於黃子佼案件的爭議為何持續延燒，汪怡昕也有自己的看法：「惹怒很多人的原因不只是犯錯，還在於犯錯後的公關回應是用『拖』、『這沒什麼』、『慣常的冷處理』、『揚言提告評論者』、『豐厚影視圈關係網帶風向』、『我不用像一般人一樣認錯』，這些心態和事後回應的態度，才是讓這件事降不了溫的關鍵。」

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

拒絕性騷擾，請撥打110、113。

汪怡昕臉書全文

徐乃麟：「人生幾10年誰沒有犯錯，只要犯錯的人都能夠衷心的懺悔、認錯，為什麼叫更生人？很多人受到法律制裁，他出了社會，他總要生活、還要活下去嘛，不管怎樣，我們都是鼓勵讓他們面對這些，不管是法律問題或者是網路上大家對這件事情的討論，不管怎麼樣，我覺得都要給人家一條路嘛」！

徐乃麟說的都對，唯一的問題是，黃子佼沒覺得他必須認錯

徐乃麟的話不過也就只是場面話罷了，聽聽就好！如果影片中是徐乃麟的女兒，我相信以他的脾氣，他會給黃子佼的是腳尾飯

黃子佼會惹怒很多人的原因不只是犯錯，還在於犯錯後的公關回應是用

「拖」

「這沒什麼」

「慣常的冷處理」

「揚言提告評論者」

「豐厚影視圈關係網帶風向」

「我不用像一般人一樣認錯」

這些心態和事後回應的態度，才是讓這件事降不了溫的關鍵。

持平說，在台灣演藝圈和政治圈，這種回應邏輯不算特殊！大咖出事了能壓先壓，壓不掉就帶風向，用輿論把對錯打得稀爛，法律盡量拖，萬一真有判決就賭事過境遷，觀眾是金魚腦。而以他的影視脈絡的實力來說，是有機會以這種方式過關的。

但另一方面來說，要這樣賭，如果過不了關也就別抱怨了，這是自己選的賭法！

在這個圈圈會有公平正義嗎？別天真了，會有的是長眼/不長眼，和運氣好不好而已