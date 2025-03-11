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YTR荒姨認「懷孕變寶寶口味」　崩潰：吐到很無奈

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber荒姨今年1月驚喜公開懷孕的喜訊，並透露「山姆老思」是孩子的爸，平時會透過社群記錄生活的她，最近在Threads發文透露，懷孕後飲食口味發生不小的變化，「我真是氣到要崩潰…..吐到很無奈。」

▲▼荒姨。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

▲荒姨今年1月宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

荒姨透露，她在懷孕前非常喜歡吃泰式料理，然而在懷孕後只要吃泰式，就會感到產生噁心及想吐的感覺，讓她相當無法接受，「懷孕前我愛吃泰式料理，懷孕後只要我吃泰式料理，我就會超級想吐。」她表示，孕期間她曾吃過兩次泰式，結果都以到廁所吐光結束，特別是第二次，儘管只是吃一口，仍導致她馬上感到反胃。

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▲▼荒姨。（圖／翻攝自Threads／hhhuangyiii）▲▼荒姨。（圖／翻攝自Threads／hhhuangyiii）

▲荒姨實測懷孕後口味變了。（圖／翻攝自Threads／hhhuangyiii）

荒姨幽默地向未出生的寶寶抱怨，稱孩子在肚子裡就已經展現對媽媽飲食的強烈影響力，「我的寶寶非常不喜歡泰式料理跟巧克力，氣死我了！我想吃的但寶寶不愛吃，甚至在肚子裡出各種怪招，不給吃就是不給吃，我真是氣到要崩潰…..吐到很無奈。壞小孩，你以為你在我肚子裡你就最大喔？老娘想吃什麼就吃什麼偏不要聽你的。開玩笑的我被吐到怕了，直到生之前我都不會再吃泰式跟巧克力。」

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荒姨, 懷孕, 山姆老思

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