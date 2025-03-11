鄭爽爆美國當小三懷孕！　陪吃照瘋傳…富二代網紅怒控：她被包養

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星鄭爽因《一起來看流星雨》、《微微一笑很傾城》等偶像劇走紅，但2021年被爆代孕棄養及逃漏稅醜聞而遭到全面封殺，傳出滯留美國躲債。她最近被瘋傳被富豪包養葉延偉當小三，富二代網紅AKA自稱是富豪兒子並發聲指控，引發議論。

▲鄭爽被富二代網紅爆料當小三懷孕。（圖／翻攝自微博）

炫富網紅「AKA」（葉潤桐）對著鏡頭指控，「鄭爽就是他的三，鄭爽不是我小媽，鄭爽是他的小三」。接著他大爆鄭爽被自己的爸爸包養已經懷孕了，而自己的媽媽則在抬飲水機水桶賺錢，現在過得很慘。

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▲網紅AKA怒控鄭爽現在被爸爸包養。（圖／翻攝自微博）

鄭爽不久前透過錄音檔向粉絲澄清，提及：「請大家相信我，請粉絲相信我，我是清白的，我自力更生，不會給別人當小三，這是我的原則，我很正。」同時粉絲成立的微博2月曾發聲明否認懷孕，「關於她傍大款生子的不實傳聞，此乃毫無根據的惡意編造」。但是她仍遭到網紅AKA指控當對方富豪爸的小三。

▲鄭爽方2月底曾發聲明否認生子。（圖／翻攝自微博）

網友分析網紅指控，有人留言：「難道不會覺得很奇怪嗎？他這麽有錢炫富，但是他媽送水過得很苦，不是很矛盾嗎？他都成年了，不能養活他媽？」、「爽子姐現在混得這麽慘了嗎」、「這麼刺激？」對傳言抱持半信半疑態度。