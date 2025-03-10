金秀賢被爆交往金賽綸6年「勾結YTR霸凌」　公司氣炸喊告：根本獵巫

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓24歲女星金賽綸在2月離世，噩耗震驚各界。而她生前曾誤發與男星金秀賢的貼臉照，引發熱議，雖然男方經紀公司當時火速否認，但10日又有YouTuber爆料金秀賢曾與金賽綸交往6年等內幕，讓金秀賢方氣憤反駁喊告。

▲金秀賢曾與金賽綸傳出緋聞。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216、ron_sae）

YouTuber頻道《橫豎研究所hoverlab（가로세로연구소）》10日開直播爆料，指稱金秀賢及其經紀公司勾結YouTuber李鎮浩一起霸凌金賽綸，還提到金秀賢和金賽綸曾交往6年，剛在一起時女方才15歲，內容掀起網友熱烈討論。

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▲《橫豎研究所》爆料金秀賢與金賽綸交往且有金錢往來。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

對此，金秀賢的經紀公司Gold Medalist於稍早發出聲明，指出《橫豎研究所》的爆料內容全為捏造，「這些惡意的指控皆是無法容忍的虛假內容。我們正在考慮對《橫豎研究所》所散布虛假資訊一事，採取最嚴厲的法律措施。」

此外，Gold Medalist也說，公司對於曾隸屬旗下的金賽綸逝去是感到相當悲痛的，而《橫豎研究所》所散播的內容無疑是在重複先前對於金賽綸的「網路獵巫」行為，「僅僅是為了自身利益，不僅傷害了本公司，也嚴重損害了故人的名譽，因此，我們將對此事嚴正應對。」

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