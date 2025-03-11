專訪／林辰唏感情開放遭轟「小孩怎麼教」　被讚好媽媽…當場哽咽

記者黃庠棻／專訪

女星林辰唏在2022年憑藉GL劇《第一次遇見花香的那刻》奪得第57屆金鐘獎的迷你劇集／電視電影女主角獎，目前《第一次遇見花香的那刻》第二季也正在熱播中，日前在開播記者會上自曝，和導演林立書維持開放式關係引起許多網友討論，近期她接受《ETtoday星光雲》專訪時，也談及了此事。

▲林辰唏2022年奪得金鐘獎。（圖／攝影中心）

林辰唏和導演林立書在一起15年，育有一子，先前在記者會上表示雙方並不會登記結婚，感情維持開放式關係，沒想到這樣的發言受到不少網友抨擊「對小孩不好」、「這樣教育怎麼辦」等，她接受《ETtoday星光雲》專訪時坦言自己平時不太會看民眾的留言，因此心情沒有受到影響。

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▲林辰唏跟導演林立書育有一子。（圖／資料照）

不僅如此，林辰唏近一步解釋，其實在談論跟導演的感情狀態前，早就想過會引起正反不一的討論，她說道「只是分享真實的經驗」，並沒有要刻意讓網友接受她的觀點。記者會過後，她仍照著自己的原本步調過生活，並沒有因為網路上的批判而改變自己與家人。

▲林辰唏談及跟導演林立書的開放式關係。（圖／記者湯興漢攝）

談到自己受到網友抨擊，林辰唏雲淡風輕地表示自己並不覺得委屈，反而覺得自己身為公眾人物「要做自己」，真實地表達自己的實際情況，並非要引發問題，而是單純分享，希望說出來之後，會有不同的人出來分享、交流。

而林辰唏因為跟導演林立書的開放式關係引起熱議，被問到回到家後對方是否給予安慰，她表示自己確實有跟另一半談及此事，甚至在記者會過後才想起，從來沒有問過另一半「可不可以公開講我們的關係」，對方聽到後很酷地回道「不會啊，妳講」，雙方的態度都相當淡然。

▲林辰唏談及跟導演林立書的開放式關係。（圖／記者黃克翔攝）

事實上，林辰唏對於開放式關係的態度相當坦率，但講到8歲兒子情緒起伏明顯變大，先前她才帶著兒子從花蓮搬回台北，笑說「第一個禮拜很崩潰，環境跟想像的不一樣，一直在調整」，尤其是學校風格非常不同，因此跟林立書導演開會討論，希望能夠改變兒子的生活步調。

對此，林辰唏表示小孩除了上學之外，還有課後輔導，早上6點半出門上課到4點，兒子回台北之後會自動自發唸書，她表示「他會自己逼自己」，讓一向認為小學就是「邊玩邊學」的她相當心疼，希望兒子可以有多一點休息、玩樂的時間，於是決定將兒子的電動時間往前拉，本來是寫完功課才能玩，現在調整成「先玩、享受再寫功課」。

▲林辰唏分享跟兒子相處的方式。（圖／攝影中心）

談到兒子的教育，林辰唏認為小學就是要享受玩樂，對於成績不需要太過在意，她分享有次兒子有次功課沒寫完帶回家，逼著自己要把作業寫完再去睡覺，她說道「他（兒子）喜歡完成，那是他的個人成就感」，但她跟林導都認為「小孩就是要多睡一點」，不希望兒子課後都花時間在功課上，希望兒子在下課後可以花時間在休閒上。

雖然林辰唏不在乎兒子的成績好與壞，但講到8歲的小孩她滿是驕傲，說道「兒子數學、語言能力很好」，加上從小就會講故事給小孩聽，所以現在才8歲的兒子在表達的時候還會使用成語。

▲林辰唏分享跟兒子相處的方式。（圖／攝影中心）

分享跟兒子的相處的模式，林辰唏說道「我們把兒子當成一個獨立個體看待，小孩也會爭取自己的權益，還會說『我有我的自由』類似的話」，像是有次兒子想要熬夜，兩人就會讓兒子試試看熬夜，結果隔天很累，但她說「像這樣，兒子就要自己承擔熬夜的後果」。

而林辰唏大方談及感情世界以及育兒法，一旁的程予希也分享與她們一家人相處的心得，程予希說道「林辰唏跟林立書導演的關係是很健康的，兩人跟小孩溝通得也很好」，還大讚林辰唏「是個好媽媽」，沒想到就是這句「好媽媽」讓林辰唏聽了相當感動、震驚，當下甚至有點哽咽。

▲程予希大讚林辰唏「是個好媽媽」。（圖／記者湯興漢攝）

情緒稍微平復後，林辰唏解釋自己認為「我覺得好媽媽不存在」，因為跟兒子相處的時候都是邊做邊學，每個人都是第一次當媽媽，很難去定義什麼是好的媽媽，她富有哲學地表示「或許外人看來我是好媽媽，但在兒子心裡我可能不是」，不過她也感性說道「跟兒子相處的時候我都盡力了」。