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Joeman勸加倉台積電「大跌就把影片剪出來」！　隔天…真的上傳了

記者劉宜庭／綜合報導

知名YouTuber Joeman 近日關注股市動態，11日上傳了一段前一天（10日）拍攝的影片，內容中他與員工熱烈討論台積電（2330）股價變動，並興奮表示「台積電不到一千塊，跳樓大甩賣！」直呼趁低點應該趕快加倉。然而，他當時信心滿滿地預測，若股價大跌，影片就剪出來，沒想到11日股價真的下跌，影片也如約而至。

影片中，Joeman在10日鼓勵員工加倉台積電：「做人不能只看日線，做人要看週線！」但員工則憂心忡忡，提醒股價一路向下，毫無支撐點，甚至直接點出：「完全沒有支撐耶。」Joeman則自信回應：「你懂什麼叫支撐嗎？支撐就在你面前！」還補充道：「我們看的是基本面、本夢比！」

▲Joeman勸加倉台積電「大跌就把影片剪出來」！　隔天…真的上傳了。（圖／翻攝自IG／Joeman）

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▲Joeman上傳影片。（圖／翻攝自IG／Joeman）

Joeman在鏡頭前信誓旦旦地說：「3月10日以此為證，如果大跌，你就幫我把影片剪出來，如果大漲，你就不要剪。」然而，台積電11日早盤股價最低來到963元，下探年線支撐，最終收跌27元，以971元作收，跌幅達2.71%。員工一看無奈吐槽：「老闆昨天叫我買台積電，結果大跌，還說什麼支撐，支撐在哪裡？」最後，Joeman躺在公園崩潰大喊「Elon Musk還我錢…Elon Musk…我的錢！！！」被員工調侃：「怎麼在睡公園。」

影片發布後，Joeman還幽默打上標題「聽信老闆建議買股票的下場」自嘲，畫面讓大票網友笑翻，不少人笑虧「超有感」、「自己拍的對決自己去睡」、「你這不是台積電韭菜還有特斯拉韭菜」、「演得太入戲了」，也有粉絲誇讚「我發現九妹演的越來越放得開了」、「九妹拋棄了包袱才好看，支持」、「越來越有喜感」。

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