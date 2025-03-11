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米可白懷前任寶寶…男閨蜜一聽「下跪求婚」浪漫告白戲其實超崩潰

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情高潮不斷，米可白飾演的楊文琪與藍葦華飾演的蔡有財在劇中歷經重重考驗，終於迎來幸福時刻。劇情中，楊文琪發現懷了前未婚夫陳曉剛（王燦飾）的孩子，卻因健康因素陷入兩難，而藍葦華飾演的蔡有財得知後，立刻策劃一場浪漫求婚，決定跟楊文琪一起撫養孩子長大，感人至深。

▲米可白、藍葦華在《好運來》修成正果。（圖／民視提供）

▲米可白、藍葦華在《好運來》修成正果。（圖／民視提供）

這場求婚戲碼在北投取景，當天氣溫驟降、飄著毛毛細雨，藍葦華仍堅持完成浪漫安排，對米可白深情告白「想一輩子守護妳、愛妳！」讓她感動到落淚，直呼「文琪真的很幸福！」劇中，米可白穿上白色婚紗，巧妙遮掩孕肚，展現準新娘的喜悅與期待，也讓觀眾見證這段愛情的甜蜜結果。

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▲米可白、藍葦華在《好運來》修成正果。（圖／民視提供）

▲米可白、藍葦華在《好運來》修成正果。（圖／民視提供）

▲米可白、藍葦華在《好運來》修成正果。（圖／民視提供）

談到這場求婚戲，米可白分享許多拍攝趣事，她笑說，當天藍葦華看到她穿婚紗，竟然脫口而出「黑天使來了，妳怎麼那麼黑啊！」讓她哭笑不得。

▲米可白、藍葦華在《好運來》修成正果。（圖／民視提供）

▲米可白、藍葦華在《好運來》修成正果。（圖／民視提供）

然而，真正讓她印象深刻的，是求婚當下的感動瞬間，米可白說道「當天北投天氣冷到爆，還下著毛毛雨，但聽到華哥說『想一輩子守護妳、愛妳』，那句誓言真的超催淚！」她坦言，自己飾演的文琪很幸福，但如果是她本人，會希望求婚地點能「遮風避雨」，因為當天她冷到狂貼暖暖包，手裡還各握著兩個取暖。

▲米可白、藍葦華在《好運來》修成正果。（圖／民視提供）

▲米可白、藍葦華在《好運來》修成正果。（圖／民視提供）

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米可白, 好運來, 藍葦華

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