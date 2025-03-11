金秀賢「想娶小20歲妹」！擇偶條件被挖：能為我而死 認了談過9段情

記者潘慧中／綜合報導

金秀賢10日遭YouTube節目《橫豎研究所》爆料曾祕戀金賽綸6年，當年27歲的他和只有15歲的女方從2015年開始交往。對此，雖然他的公司隨即否認，仍被部分網友挖出「想在41歲時和21歲的女孩結婚」的言論。

▲金秀賢被挖出結婚計畫。（圖／翻攝自微博）



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金秀賢曾在電影《偉大的隱藏者》發表會上脫口，希望在41歲結婚，「對象希望比我小20歲」，結婚計畫一度引發討論，但他事後也緩頰當時只是開玩笑。

▲▼金秀賢當時脫口希望對象小自己20歲。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）



實際上，金秀賢曾大方承認談過9段戀情，他2008年還在部落格寫下當時的戀愛觀，「當我悲傷時她能陪我悲傷，只能想到我一個人，最重要的是她絕對不能懷疑我，要能夠愛我愛到為我而死。不能干涉我的任何事情，會很煩，我會罵人。但是我需要她的時候她必須在我身邊，因為我缺少關愛。」

▲金秀賢曾坦承談過9段戀愛。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）



當時看似霸道的宣言「要能夠愛我愛到為我而死」，卻被網友發現金賽綸2月16日被發現離世當天，正巧是金秀賢的37歲生日。面對輿論風波不斷，金秀賢的經紀公司10日晚間已火速否認，並考慮對《橫豎研究所》採取法律途徑。