ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金秀賢「想娶小20歲妹」！擇偶條件被挖：能為我而死 認了談過9段情

記者潘慧中／綜合報導

金秀賢10日遭YouTube節目《橫豎研究所》爆料曾祕戀金賽綸6年，當年27歲的他和只有15歲的女方從2015年開始交往。對此，雖然他的公司隨即否認，仍被部分網友挖出「想在41歲時和21歲的女孩結婚」的言論。

▲▼金秀賢。（圖／翻攝自微博）

▲金秀賢被挖出結婚計畫。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

金秀賢曾在電影《偉大的隱藏者》發表會上脫口，希望在41歲結婚，「對象希望比我小20歲」，結婚計畫一度引發討論，但他事後也緩頰當時只是開玩笑。

▲▼金秀賢。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）

▲▼金秀賢當時脫口希望對象小自己20歲。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）

▲▼金秀賢。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）

實際上，金秀賢曾大方承認談過9段戀情，他2008年還在部落格寫下當時的戀愛觀，「當我悲傷時她能陪我悲傷，只能想到我一個人，最重要的是她絕對不能懷疑我，要能夠愛我愛到為我而死。不能干涉我的任何事情，會很煩，我會罵人。但是我需要她的時候她必須在我身邊，因為我缺少關愛。」

▲▼金秀賢。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）

▲金秀賢曾坦承談過9段戀愛。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）

當時看似霸道的宣言「要能夠愛我愛到為我而死」，卻被網友發現金賽綸2月16日被發現離世當天，正巧是金秀賢的37歲生日。面對輿論風波不斷，金秀賢的經紀公司10日晚間已火速否認，並考慮對《橫豎研究所》採取法律途徑。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【全文字幕】柯文哲哭喊：我一生遺憾「對不起60幾歲還讓爸爸擔心」

推薦閱讀

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」毀滅爆料文曝光！　過世前1月已輕生1次

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」毀滅爆料文曝光！　過世前1月已輕生1次

輝星經紀公司悲痛發聲！　證實死訊「發現時已心跳停止」

輝星經紀公司悲痛發聲！　證實死訊「發現時已心跳停止」

金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！　點名3黑手逼死她：真是惡魔

金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！　點名3黑手逼死她：真是惡魔

孟耿如被抓包在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」　實際真相曝光！

孟耿如被抓包在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」　實際真相曝光！

麻衣離婚2年罕曬男子合照！網驚認羅志祥「新男朋友？」親揭關係

麻衣離婚2年罕曬男子合照！網驚認羅志祥「新男朋友？」親揭關係

金秀賢被爆交往金賽綸6年「勾結YTR霸凌」　公司氣炸喊告：根本獵巫

金秀賢被爆交往金賽綸6年「勾結YTR霸凌」　公司氣炸喊告：根本獵巫

金秀賢「想娶小20歲妹」！擇偶條件被挖：能為我而死 認了談過9段情

金秀賢「想娶小20歲妹」！擇偶條件被挖：能為我而死 認了談過9段情

43歲歌手輝星在家身亡！　「已過世一段時間」原定5天後登台

43歲歌手輝星在家身亡！　「已過世一段時間」原定5天後登台

金賽綸父：無數次背她衝急診　揭守喪期「YTR致電騷擾問骨灰在哪」

金賽綸父：無數次背她衝急診　揭守喪期「YTR致電騷擾問骨灰在哪」

錦榮分手4月火速脫單「深夜帶外國正妹回家」！　曾戀蔡依林6年告吹

錦榮分手4月火速脫單「深夜帶外國正妹回家」！　曾戀蔡依林6年告吹

小禎開砲「無敵討厭八卦的人」　細數罪狀嘆：你是如此想鬧事

小禎開砲「無敵討厭八卦的人」　細數罪狀嘆：你是如此想鬧事

真面目不藏了！直播到一半Paul發飆狂酸　妻退出鏡頭：我懷孕了

真面目不藏了！直播到一半Paul發飆狂酸　妻退出鏡頭：我懷孕了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」毀滅爆料文曝光！　過世前1月已輕生1次

輝星經紀公司悲痛發聲！　證實死訊「發現時已心跳停止」

金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！　點名3黑手逼死她：真是惡魔

孟耿如被抓包在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」　實際真相曝光！

麻衣離婚2年罕曬男子合照！網驚認羅志祥「新男朋友？」親揭關係

金秀賢被爆交往金賽綸6年「勾結YTR霸凌」　公司氣炸喊告：根本獵巫

金秀賢「想娶小20歲妹」！擇偶條件被挖：能為我而死 認了談過9段情

43歲歌手輝星在家身亡！　「已過世一段時間」原定5天後登台

金賽綸父：無數次背她衝急診　揭守喪期「YTR致電騷擾問骨灰在哪」

錦榮分手4月火速脫單「深夜帶外國正妹回家」！　曾戀蔡依林6年告吹

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金秀賢, 金賽綸

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 10億女星王宥忻認「復合前夫」　又爆好消息「有第二春」
  2. 輝星葬禮延後「不公開設靈堂」！　經紀公司不捨：家屬無力舉行
  3. 鍾瑶巴黎時裝周合體《單身4》時安！法國街頭「秀美腿」戰利品曝光
  4. 曾國城聞黃子佼要復出「很期待」！　徐乃麟吐心聲：給人留一口飯吃
  5. 潘越雲罕揭昔日秀場內幕！　親曝費玉清私下真面目：很難想像
  6. 《全面管控》CP合體！　陳峻廷考手排駕照「撂一句話」丟包張哲偉
  7. 曾智希結婚3週年手寫信「被洩本名」！陳志強帶她吃石頭火鍋…原因超閃
  8. 鄭爽爆美國當小三懷孕！　陪吃照瘋傳…富二代網紅怒控：她被包養
  9. 陳怡蓉婚後淡出演藝圈…大方認「快要復出了」　為女兒息影7年！
  10. 快訊／日本20多歲女聲優「遭男粉砍死」！　最後直播畫面曝

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366