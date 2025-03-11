澎恰恰轉戰「直播賣土雞蛋」！　68歲頂白髮深夜裝箱送親筆簽名

記者劉宜庭／綜合報導

68歲的資深藝人澎恰恰，因為電影夢欠下台幣2.4億元巨債，近年來為了還債不辭辛勞，除了主持節目、拍戲，甚至跨足直播帶貨。他過去曾在抖音賣牛肉乾、彈吉他唱歌、拍料理短片，如今更進軍微信直播，有網友發現他深入養雞場賣土雞蛋，即使深夜11點，仍頂著滿頭白髮在鏡頭前賣力推銷。

▲澎恰恰直播賣土雞蛋。（圖／翻攝自澎恰恰微信）



澎恰恰在微信販售的土雞蛋，一箱30顆售價人民幣59.9元（約台幣275元），除了親自裝箱，還特別在包裝上簽名。有人注意到他白髮明顯變多，更有網友將直播截圖轉發在Threads上，引發一陣熱烈討論。

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2024年，澎恰恰與許效舜、苗可麗共同主持的《超級夜總會》，拿下第59屆金鐘獎「最佳綜藝節目主持人獎」。當時他感性表示：「獲獎讓我更有動力，還債、不欠人的意志靠老天爺幫忙。」他也向債權人表達感謝，強調：「我只有一個方向，就是努力，加速賺錢，謝謝給我機會，真心感謝。」

▲澎恰恰得獎當晚激動落淚。（圖／資料照／記者李毓康攝）



除了直播帶貨，澎恰恰也持續參與戲劇演出，去年在泉州拍戲，回味當演員的日子。當時氣溫高達40度，他的戲服全被汗水浸濕，展現敬業精神。近年來，他透過各種方式積極還債，從直播賣牛肉乾、料理短片、彈吉他演唱，到如今深入養雞場直播賣雞蛋，持續賺錢還債。