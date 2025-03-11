金秀賢親吻金賽綸私照曝光！　她曾傳訊求饒：哥哥救救我拜託

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓已故女星金賽綸的家屬日前公開控訴，指稱金秀賢和金賽綸交往了6年，卻不顧情分，掀起外界熱烈議論。雖然金秀賢的經紀公司在金賽綸生前就否認兩人的緋聞，昨（10日）也再發聲明表示爆料內容都是造謠，但金秀賢和金賽綸的親密照卻於11日被公開，另外還包括女方向男方求救的簡訊內容。

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▲金秀賢曾否認與金賽綸交往過。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG）

由韓國媒體人創立的YouTube頻道《橫豎研究所》，在10日公開和金賽綸阿姨的通話內容，其中提到金賽綸在15歲時就與大12歲的金秀賢交往，兩人的戀愛關係在2021年才終止。不過，金秀賢的經紀公司Gold Medalist對此進行了否認。

怎料，《橫豎研究所》非但不畏Gold Medalist喊告，11日再度預告開直播繼續深挖金秀賢與金賽綸的關係，更直接將兩人的親臉照放在封面。另外，照片中還包含了疑似金賽綸向金秀賢求饒的簡訊。

在截圖中，金賽綸於去年3月19日傳出簡訊，表示自己收到了將被起訴的通知，「之前說會給我充裕的時間，所以我一直在努力準備復出，每部作品都會拿出幾個百分比慢慢償還。」坦言自己沒有辦法立刻拿出韓幣7億，「我真的做不到，不是我不想，而是我根本無法做到。一定要訴諸法律嗎？請救救我… 拜託你，給我一點時間吧。」

▲▼金秀賢被曝光和金賽綸的親吻照，及女方的求饒簡訊。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

此前，金秀賢的經紀公司Gold Medalist發出聲明，指出《橫豎研究所》的爆料內容全為捏造，「這些惡意的指控皆是無法容忍的虛假內容。我們正在考慮對《橫豎研究所》所散布虛假資訊一事，採取最嚴厲的法律措施。」但橫豎研究所》也留言反擊：「我們的報導都是直接從金賽綸遺屬那裡取得的資料與採訪來進行的哦～怎麼樣？你要不要對遺屬也來一句 『法律應對』呢？呵呵呵，不過先看看新聞評論吧，這就是國民輿論哦～秀賢啊～」

▲金賽綸生前曾曝光與金秀賢的合照，但男方否認兩人有過戀愛關係。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）