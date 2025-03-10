43歲歌手輝星在家身亡！　「已過世一段時間」原定5天後登台

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓43歲歌手輝晟（又譯輝星）在10日被發現於首爾廣津區的家中身亡。據警方和消防當局透露，輝晟被發現時，已經過世相當長一段時間，目前尚未發現外部入侵痕跡等犯罪嫌疑點。

▲輝晟驚傳身亡。（圖／翻攝自Instagram／whee_sungz）

消防當局表示，10日在接獲輝晟的家屬報案後，立刻趕到了現場，於下午6點29分（韓國時間）左右，在首爾廣津區某公寓中發現了輝晟。警方與消防部門目前正在調查其具體的死亡經過，不排除因過量服藥或自行結束生命的可能性。

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事實上，輝晟6日才在社群發文，宣傳15日即將與KCM一起舉辦的聯合演唱會，沒想到在登台的前5天突然傳出死訊，讓粉絲都相當無法接受。

▲輝晟4天前才剛為15日的演唱會做宣傳。（圖／翻攝自Instagram／whee_sungz）

輝晟於2002年出道，憑藉出道曲〈不可以嗎（안 되나요）〉獲得極大人氣。之後發行〈With Me〉、〈不治之症（불치병）〉、〈一年之後（일년이면）〉、〈我曾考慮過結婚（결혼까지 생각했어）〉等多首熱門歌曲，奠定了他作為韓國代表性R&B歌手的地位。此外，他還曾為潤荷的〈密碼486〉、橙子焦糖的〈魔法少女〉等人氣歌曲擔任作詞人，展現了創作才華。

然而，輝晟在2021年因涉嫌使用抗精神病類的麻醉鎮靜劑「牛奶針（異丙酚）」而被起訴，最後被判處有期徒刑1年，緩刑2年。