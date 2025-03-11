金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！　點名3黑手逼死她：真是惡魔

記者田暐瑋／綜合報導

南韓24歲女星金賽綸在2月離世，有YouTuber 10日爆料金秀賢在金賽綸未成年時就交往，期間長達6年，一位自稱是金賽綸阿姨的女子也親自受訪，列出10條罪狀，痛批金秀賢及其公司合夥人聯手逼死金賽綸，導致金賽綸難忍遭到昔日情人背叛，憤而選在男方生日當天輕生。

YouTuber頻道《橫豎研究所hoverlab（가로세로연구소）》10日開直播爆料，並聲稱請到了金賽綸阿姨出面作證，金阿姨氣憤控訴金秀賢當年在金賽綸才15歲時就交往，2015年到2021年都是戀人關係，金賽綸2019年11月結束和YG娛樂合約後，轉投金秀賢創立的經紀公司，並「無償」負責指導新人。

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▲自稱是金賽綸阿姨的女子控訴金秀賢。（圖／翻攝自韓網）



兩人於2021年分手，隔年金賽綸發生酒駕事件，金秀賢替她支付7億韓幣（約1580萬元台幣）解決賠償問題，沒有要求償還，金阿姨稱當時金賽綸得知後還感動說：「他幫了我，我當然要努力工作把錢還清啊。」2024年卻接到公司要求她償還7億韓幣的存證信函，當時幾乎沒有收入的她相當錯愕，想打給金秀賢問清楚狀況，卻始終無法聯絡上。

金阿姨透露，當時金賽綸還相信金秀賢說：「你說哥哥知道這件事嗎？哥哥應該不會這麼對我吧？」但金賽綸借用表姊的手機打給金秀賢也還是找不到人，不久後表姊接到多名記者電話詢問：「請問這是金賽綸本人的電話嗎？」她才驚覺自己的個資可能被昔日情人外洩，深深覺得遭到背叛。

▲金秀賢被爆交往金賽綸6年「勾結YTR霸凌」公司氣炸喊告。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216、ron_sae）



對此，金秀賢的經紀公司Gold Medalist發出聲明，指出《橫豎研究所》的爆料內容全為捏造，「這些惡意的指控皆是無法容忍的虛假內容。我們正在考慮對《橫豎研究所》所散布虛假資訊一事，採取最嚴厲的法律措施。」

金賽綸阿姨指控內容摘要：

【金秀賢】

1-1) 金賽綸與金秀賢自15歲至21歲，交往6年（時間範圍：2015年～2021年）。

1-2) 2019年金秀賢成立新公司時，金賽綸未與前經紀公司續約，而是轉入金秀賢所屬的新公司。當時仍為戀人關係的金賽綸，無償擔任新人的視覺指導及相關業務，提供大量實際支援，卻未獲得任何報酬。

1-3) 2022年金賽綸發生酒駕車禍，當時她已與金秀賢分手，

但金秀賢與經紀公司（Gold Medalist）聲稱他們會負責所有賠償，並要求金賽綸無需自行調查損害規模，而是交由公司處理。

1-4) 經紀公司（Gold Medalist）支付了7億韓元賠償，當時未要求償還。

金賽綸曾感激地說：「秀賢歐巴幫我處理好了」，而她的姨母也表示：「真的太感謝了，覺得金秀賢是個很好的人」。然而，金賽綸仍堅持：「即使是秀賢哥哥幫了我，我還是會努力工作，將來一定要還清這筆錢。」隨後，金賽綸與Gold Medalist的合約到期，未能續約。

1-5) 然而，2024年，金賽綸突然收到內容證明，要求歸還7億韓元。金賽綸感到錯愕，試圖聯繫金秀賢詢問情況，但對方始終未接電話。她改用表姐的電話再試一次，卻依然無法聯絡上金秀賢。

1-6) 不久後，表姐的電話接到了記者來電，對方詢問：「請問您是金賽綸嗎？」這讓金賽綸察覺到，金秀賢可能將她的電話號碼洩露給了記者，使她深感背叛。

1-7) 在《淚之女王》播出期間，金賽綸於Instagram上傳了一張與金秀賢「臉頰相貼」的合照，但隨即刪除。她透露，這是因為她認為這樣做，或許能夠引起金秀賢的注意並讓他主動聯繫她。

1-8) 金秀賢方面發表聲明，否認戀愛傳聞，並將金賽綸描述為「行為異常的人」。然而，金賽綸依舊無法聯繫上金秀賢。

1-9) 金賽綸最終無法償還7億韓元的債務，生活陷入困境，並在金秀賢的生日當天選擇自盡。

1-10) 金賽綸的遺屬表示，他們擁有許多她與金秀賢交往期間的照片，並稱「這些資料將會陸續透過《加世研》公開」。

【李鎮浩（이진호）記者】

2-1) 從金賽綸酒駕事件發生後的3年間，持續發布惡意報導，對她進行精神上的折磨。

2-2) 每當有關金賽綸的惡意報導發布時，她都會因李鎮浩的影片及衍生新聞，承受極大的心理壓力，並多次嘗試極端選擇。

2-3) 金賽綸在「Gold Medalist」經紀公司工作時的經紀人（音譯：郭泰英）與李鎮浩私交甚篤。

2-4) 金賽綸的遺屬懷疑，這名經紀人曾向李鎮浩提供關於金賽綸的內幕消息。李鎮浩在金賽綸過世當天的「澄清直播」中，聲稱自己只是受託幫助她復出，並強調與該經紀人關係密切，這種說法被認為毫無根據。

2-5) 李鎮浩甚至在金賽綸的葬禮當天，仍打電話給遺屬，被遺屬稱為「惡魔」。遺屬目前正考慮採取法律行動。

【姜京潤（강경윤）記者】

3-1) 遭控多次撰寫關於金賽綸的惡意報導的記者之一。與李鎮浩同為主要負責散布不實信息、傷害金賽綸名譽的媒體人。

【話劇《동치미》導演】

4-1) 金賽綸原本計劃以該劇作為復出演出，然而最終卻被迫退出。

4-2) 根據金賽綸的姨母在錄音中的證詞，該導演疑似對金賽綸進行過性騷擾與言語辱罵。

4-3) 即便如此，金賽綸仍強烈希望繼續出演，試圖尋找重新站起來的機會。但最終，劇組以「健康問題」為由，強制讓她退出。

【金賽綸姨母的其他證詞】

5-1) 金賽綸更改本名的原因：

金賽綸之所以決定改名，是因為即使她只是做兼職工作，一旦身份被識破，就會遭受排擠。每當有人發現她的真實身份，就會被問：「妳就是那個酒駕的金賽綸嗎？」接著就會被勸退，無法維持生計。她因此選擇隱藏身份，改名後才勉強找到工作機會。

5-2) 遺屬仍然承受巨大痛苦：

金賽綸的家人至今仍深陷極大的悲痛之中，特別是母親情緒極度不穩，甚至需要旁人寸步不離地陪伴，以防發生危險。姨母坦言，若不是擔心金賽綸的弟妹，他們早已無法再承受這一切。

5-3) 關於「家人吸血」的惡意報導：

金賽綸過世後，仍有媒體散播「家人靠金賽綸榨取金錢，導致她經濟困難」等假消息，讓家屬受到嚴重的二次傷害。

5-4) 遺屬的最後訴求：

希望媒體與網友能夠停止發佈虛假報導，不要再加深家人的痛苦。希望社會能夠停止惡意留言與誹謗，不要再讓其他明星遭受類似的網絡霸凌與輿論壓力。

▲自稱是金賽綸阿姨的女子控訴金秀賢。（圖／翻攝自韓網）

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