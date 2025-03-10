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輝星經紀公司悲痛發聲！　證實死訊「發現時已心臟驟停」

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓43歲歌手輝晟（又譯輝星）10日被發現在家中身亡，具體死因仍在調查中，消息震撼各界。而他的經紀公司稍早也發聲證實，表示事情來得突然，家屬和公司職員都備受衝擊。

▲▼輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心臟驟停」。（圖／翻攝自Instagram／whee_sungz）

▲輝晟10日驚傳死訊。（圖／翻攝自Instagram／whee_sungz）

輝晟所屬公司Tajo娛樂於10日透露，輝晟在首爾自宅內被發現時，已陷入心臟驟停的狀態，隨後被判定死亡，「這場突如其來的噩耗讓遺屬、Tajo娛樂的所有藝人及職員都感到無比悲痛，深切哀悼故人。」

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Tajo娛樂也向粉絲表示：「對於一直以來給予輝晟無限支持與愛的粉絲，我們深感痛心地傳遞這則消息，懇請大家為輝晟祈願，讓他能夠安息。」並呼籲：「為了深陷巨大衝擊與悲痛之中的遺屬們，懇請大家避免未經證實的謠言與推測性的報導。我們再次對輝晟的離世致上最深的哀悼。」

▲▼輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心臟驟停」。（圖／翻攝自Instagram／whee_sungz）

▲輝晟原定15日要與KCM舉辦聯合演唱會。（圖／翻攝自Instagram／whee_sungz）

輝晟於2002年出道，憑藉出道曲〈不可以嗎（안 되나요）〉獲得極大人氣。之後發行〈With Me〉、〈不治之症（불치병）〉、〈一年之後（일년이면）〉、〈我曾考慮過結婚（결혼까지 생각했어）〉等多首熱門歌曲，奠定了他作為韓國代表性R&B歌手的地位。此外，他還曾為潤荷的〈密碼486〉、橙子焦糖的〈魔法少女〉等人氣歌曲擔任作詞人，展現了創作才華。

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