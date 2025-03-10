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孟耿如被抓包在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」　實際真相曝光！

記者黃庠棻／台北報導

藝人黃子佼2023年爆發MeToo事件後，關閉社群離開演藝圈，所有工作停擺，連帶拖累到老婆孟耿如演藝事業。上週六黃子佼一家三口被直擊現身知名咖啡廳，引發關注，孟耿如發文致歉表示夫妻倆將誠心沉潛反省，遠離社群，怎料卻被網友發現他在發道歉文的同時，人疑似在日本玩，引起熱議。

▲▼孟耿如。（圖／翻攝自Instagram／summer1991720）

▲孟耿如發出道歉文的同時，被抓包疑似在日本玩。（圖／翻攝自Instagram／summer1991720）

孟耿如昨（9）日在社群網站發出長文道歉，寫道「黃先生做了錯事，傷害了許多人，事發第一時間，我錯愕惶恐不可置信，身為妻子及孩子的母親，當下只想到以家人身份發聲，卻做出一些急切及不適切的發言，想再度為當時有欠思考造成的傷害，及受傷的所有人致歉。」

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▲黃子佼、孟耿如近日被目擊外與友人聚會、散步。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

▲孟耿如發文道歉。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

怎料，孟耿如發出道歉文的同時，也被網友抓包她人疑似在日本玩，在Instagram中被好友標記現身在富士山的「新倉山淺間公園」，朋友發文寫道「謝謝妳們陪我說走就走的旅行，有妳們真好」而她站在好友群的邊邊，穿著黑色大衣搭配紅色毛帽，露出微笑。

▲孟耿如被抓包在日本玩。（圖／翻攝自Instagram）

▲孟耿如被抓包在日本玩。（圖／翻攝自Instagram）

對此， 孟耿如被發現在發出道歉文的前後天，現身日本遊玩，也引起網友質疑她「邊玩邊道歉」，紛紛留言撻伐「不是說誠心道歉嗎」、「怎麼在日本玩」、「小孩誰顧啊？」造成熱議。而經過查證後「她目前人在台北」，並非好友貼文顯示的在日本。

【孟耿如全文】

近日媒體曝光我及家人的照片所造成的紛擾及討論，我深深抱歉這段時間所造成的所有傷害。

黃先生做了錯事，傷害了許多人，事發第一時間，我錯愕惶恐不可置信，身為妻子及孩子的母親，當下只想到以家人身份發聲，卻做出一些急切及不適切的發言，想再度為當時有欠思考造成的傷害，及受傷的所有人致歉。

這段時間大家的聲音我都接受，我理解大家對黃先生復出演藝圈的疑慮及擔心，他並沒有復出的計畫，我也不支持。我認為黃先生不會、也不應該再出現在公眾視野中。我深刻認知到自己不只身為母親，同時也是公眾人物，必須以更加自肅及反省的態度生活。

我個人經營的品牌都已陸續於去年底至今年結束及暫停，或完成經營權的轉讓，偶有的無償冥想及分享課程也都已暫停，我知道這些是遠遠不夠的，我將會於一天後無限期關閉所有的社群帳號，不再公開發表任何訊息，誠心沉潛反省，將時間與心力專注於守護女兒的教育與成長。

再次真心對這段期間，被我傷害、波及與影響的一切深深致歉，謝謝大家。
 

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